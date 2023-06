Acude gobernadora Lorena Cuéllar a ‘Mañanera’ para firmar convenio de transferencia de recursos del IMSS Bienestar

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, rubricó la mañana de este 20 de junio el convenio de transferencia de recursos para concurrir con la Federación en la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social, para lograr el propósito de tener un sistema de salud pública de calidad, universal para todos los mexicanos y gratuito.

Este instrumento jurídico permitirá continuar mediante el Organismo Público Descentralizado IMSS Bienestar con los trabajos indispensables para lograr la centralización en salud, entre ellos la federalización de la nómina, para que los recursos no se desvíen.

Al destinar este martes 20 de junio a informar los avances del programa IMSS Bienestar, el presidente de México reconoció el apoyo y sensibilidad de los gobiernos de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur que firmaron este convenio.

Asimismo, admitió que el avance para que firmen las 32 entidades federativas es lento, pero aseguró que “vamos hacia allá”, con el compromiso de que antes de que finalice este año funcione en su totalidad este nuevo sistema que incluye mejores centros de salud, hospitales equipados, abasto de medicamentos, médicos especialistas y gratuidad.

“Nosotros sostuvimos que sería un sistema como el de Dinamarca o como el de Canadá y nuestros adversarios de inmediato replicaron que eso no era posible y tienen razón, no va a ser como el de Dinamarca ni como Canadá, va a ser mejor el sistema de salud pública para todos, en especial para los que no tienen seguridad social o seguros médicos privados que es cerca de la mitad de la población del país”.

El 1 de abril de 2022 fue Nayarit el primer estado en firmar la transferencia de los servicios de salud a la Federación y al momento suman 18 entidades en iniciar este proceso, pero solo seis han logrado el convenio de transferencia de recursos.

AGRADECE LORENA CUÉLLAR APOYO INCONDICIONAL DE LA FEDERACIÓN

En su intervención, la mandataria Lorena Cuéllar dio detalle de los beneficios que ha traído para Tlaxcala la incorporación de los servicios del IMSS Bienestar y agradeció al presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, el respaldo incondicional del gobierno que encabeza.

“Me siento muy honrada de tener esta oportunidad para agradecer el apoyo incondicional que hemos tenido de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, para transformar los servicios médicos de Tlaxcala y así garantizar la gratuidad, universalidad y calidad en beneficio de la población tlaxcaltecas… hoy con orgullo podemos decir que la implementación del IMSS bienestar transforma la vida de miles de tlaxcaltecas”.

Entre los puntos más relevantes, Cuéllar Cisneros destacó la transferencia de 182 unidades de salud y 10 hospitales que otorgan servicios totalmente gratuitos; que en 2022 se ejerció la cifra histórica de 245 millones de pesos de pesos en materia de conservación, rehabilitación y mantenimiento de 70 unidades de salud y los mismos 10 hospitales; pasar del 30 al 96 % en abasto de medicamentos y la inversión 172 millones de pesos en la compra de tres mil 855 equipamos para unidades de primer y segundo nivel, lo que permite reducir el rezago que tenía este rubro desde hace mucho tiempo en Tlaxcala.

A ello se suman las 914 plazas laborales otorgadas para médicos, enfermeras y auxiliares, entre otros, además de recibir a 101 especialistas cubanos y 57 residentes con formación en diversas especialidades; incrementar en un 60 % la productividad en consulta de especialidades; 45 % más en cirugías y 54 % en consulta de medicina familiar, entre otros avances.

“Gracias a la visión de nuestro presidente en menos de dos años Tlaxcala ha logrado avanzar más en el sector salud que en muchas décadas… somos aliados de las y los trabajadores, reconocemos su importancia en la transformación social que vivimos, sin trastocar ningún Derecho que por ley les corresponde y atendiendo las necesidades olvidadas por años”

Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala