Ambiente limpio, escuelas para todos y hasta helado, piden niños del curso de verano

La mañana de este lunes la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibió algunas peticiones hechas por niños de distintas edades, durante una visita que hizo al curso de verano llamado "La Ciudad de las y los Niños”.

En las instalaciones del Centro de Convenciones, en donde fue escenificado el centro histórico de Tlaxcala a escala, fue montado un minidespacho en donde recibió y escuchó al menos a cinco menores que solicitaron acciones para garantizar un ambiente limpio, escuelas para todos y hasta helado.

Una de las primeras peticiones fue garantizar la educación a todos los niños, y Santiago fue el encargado de pedirle a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros escuelas para todos incluso para quienes no tienen papás o viven en situación de calle.

En respuesta, la mandataria estatal contó que a su llegada al gobierno de Tlaxcala faltaban muchas aulas para niños de preescolar, pero que ya están siendo construidas y quedarán listas este año.

Aprovechó para mencionar que también han sido construidas otras escuelas y junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron edificadas cinco nuevas universidades.

La mandataria también fue cuestionada sobre cuál fue su inspiración para poder ser gobernadora.

Desde hace muchos años mi inspiración es trabajar para que podamos ayudar a muchas personas que no veian, que estaban una silla de ruedas, que necesitaban una prótesis, una vivienda, un calentador solar o medicina, respondió.

Hubo quien a su corta edad recriminó que las personas no hayan cuidado del medio ambiente, y le solicitó que la naturaleza pueda conservarse lo más sana posible. Otro de los niños incluso habló sobre la importancia de lograr más adopciones para que todos los niños tengan una familia.

El trabajo que más me ha gustado ha sido ser gobernadora porque me hace muy feliz servir y trabajar todos los días fuertemente para que podamos hacer muchas obras. Me ha ido muy bien, muy contenta de que poco a poco hemos puesto todo en orden, hemos acabado con la corrupción y hemos hecho muchas cosas en favor de Tlaxcala,





respondió a las preguntas sobre su labor como mandataria de Tlaxcala.

También le solicitaron regalar helado a todos los asistentes al curso de verano, por lo que la mandataria se comprometió a que mañana mismo será atendida esa petición.