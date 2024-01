App de INE para validar datos no es identificación, aclara el instituto

El uso de la aplicación “Valida INE QR” confundió a ciudadanos en los últimos días, pues muchos de ellos afirmaron que con esto podrían descargar la credencial de elector de manera digital para poder utilizarla como identificación oficial en caso de no llevarla consigo físicamente, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no existe tal cosa y que no se trata de una identificación.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales institucionales, el organismo puntualizó que dicha aplicación móvil es una herramienta que únicamente permite a la ciudadanía la lectura y verificación de los códigos QR de las credenciales para votar que hayan sido emitidas a partir de diciembre de 2019.

Lo anterior, agrega, brinda una referencia de que, efectivamente, fueron emitidas por el INE y permite validar los datos contenidos en éstas, de ahí que no es una credencial digital ni una representación gráfica de este instrumento de identificación.

Por su parte, en rueda de prensa la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan desmintió información que ha sido difundida sobre la existencia de una credencial para votar digital y que los ciudadanos pueden descargar para llevarla en su dispositivo.

En este sentido, precisó que lo único que hay es la aplicación, la cual sólo sirve para verificar si la credencial es válida y vigente, pero no sustituye en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia a la credencial para votar física.

Además, indicó que no puede presentarse en ningún lugar como una identificación oficial, pues no será valida para realizar trámites en lugares que requieran de la credencial, de ahí que exhortó a los ciudadanos a no confundir el sistema con una identificación digital, pues no es ese su uso.

La aplicación puede descargase a través de las tiendas de aplicaciones para cualquier dispositivo y solo servirá para leer y verificar los códigos QR de las credenciales para votar que hayan sido emitidas a partir de diciembre de 2019.