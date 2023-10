Cede Tlaxcala servicios de salud a la Federación

El Gobierno del Estado refrendó su responsabilidad de garantizar a los tlaxcaltecas sin seguridad social el derecho constitucional a la salud.

Ayer, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud del Bienestar, que significa que el Gobierno de la República asumirá la responsabilidad de garantizar la atención médica a los tlaxcaltecas.

Acompañada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la mandataria estatal y otros 22 gobernadores del país se sumaron a la consolidación del sistema IMSS-Bienestar en sus entidades, para garantizar el derecho a la salud a personas sin seguridad social.

Durante la conferencia matutina se firmó la adición de 23 estados al plan de salud IMSS-Bienestar. | Cuartoscuro

“MEJORAREMOS EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la intención es mejorar todo el sistema de salud pública y garantizar servicios de salud a los millones de mexicanos que no tienen ningún tipo de seguro médico, tal como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Añadió que con ello podrán acceder a la atención médica y a medicamentos sin costo, con médicos especialistas y abasto de medicinas en todos los hospitales y centros de salud, todo ello con inversión sin precedentes que también busca mejorar todas las instalaciones de salud pública y su equipo.

La intención es que haya abasto de medicamentos, que haya equipos para estudios, médicos para intervenciones quirúrgicas y que todo sea de manera gratuita, eso es el sistema IMSS-Bienestar, detalló.

Recordó que hace años las autoridades en turno tomaron la decisión de transferir los servicios de salud a los estados; sin embargo, lamentó que no se les dio todo el apoyo y tampoco se daba un buen servicio médico a la población, de ahí que su administración tomó la decisión de implementar el Acuerdo para garantizar el derecho a la salud a través de un trabajo coordinado entre la Federación y los estados.

Que no solo exista el derecho al cuadro básico, sino a todas las medicinas de forma gratuita; que no se cobre por la atención médica ni por operaciones o las intervenciones quirúrgicas porque la salud no es un privilegio, es un derecho, sostuvo.

IMSS-BIENESTAR EN LOS ESTADOS

Con la firma del Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud del Bienestar, este rubro se convierte en un derecho humano, y el Estado asume su obligación de procurar a su población esa garantía que es una realidad con diversas reformas legales.

Ahora los estados, entre ellos Tlaxcala, y la Federación tienen la responsabilidad de implementar el modelo de salud que tiene dos principales retos para fortalecer el sector. Uno es contar con infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos suficientes y accesibles integrados en diferentes niveles de atención.

Y un segundo es contar con suficiente recurso humano al que deben asegurar sus diferentes formaciones y especialidades para que haya en México un equipo multidisciplinario que atienda todas las unidades médicas.

Ese modelo también abatirá el rezago en la seguridad laboral y salarial de los miles de trabajadores que serán contratados por el IMSS-Bienestar.

El nuevo modelo de salud apostará para la prevención y la promoción de la salud como un estado dinámico en el que todos deben participar para evitar enfermedades y complicaciones de padecimientos que hoy aquejan a los mexicanos, para cumplir con la ideología del humanismo mexicano que pone en el centro a la persona y el bienestar y desarrollo social.