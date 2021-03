Centro de Justicia para Mujeres, salida de Rosa y sus hijos

Hace un año, Rosa N. vivía una de las etapas más complicadas de su vida, su pareja sentimental y padre de uno de sus hijos la había “corrido” del hogar que juntos habían formado.

Local Aumentó pandemia violencia de género, afirma el IEM

Aunque era la primera vez que a Rosa la “echaban” de su casa, junto con sus dos hijos, no era la primera ocasión que su concubino la maltrataba.

Rosa N. vivió violencia con su expareja sentimental y padre de uno de sus hijos/ Karla Muñetón

Durante un buen tiempo Rosa sufrió insultos, prohibiciones para ver a su familia y restricción en el uso de su teléfono celular, por lo que el día que la “corrieron” de su casa decidió hacerlo, pero antes se aseguró que iría a un sitio donde le brindarían ayuda, sobre todo porque con ella iban sus dos pequeños hijos.

Fue así que sus búsquedas de internet arrojaron como primera opción al Centro de Justicia para Mujeres, instancia que inició actividades en agosto de 2017 con la intención de brindar apoyo a víctimas de delito de violencia de género en temas de salud, servicios psicológicos y jurídicos.

Desdeñan partidos pacto político | No se sumaron al llamado de la colectiva Constitución Violeta Tlaxcala vs. la violencia de género...https://t.co/JKuAA87Rjz#ViolenciaDeGenero — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2021

Como cada mes, este 25 de marzo se conmemora el Día Naranja, una campaña que busca conformar un frente para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Rosa N., una joven de 25 años de edad, contó que todo sucedió a inicios del año pasado cuando después de discutir con su pareja él la corrió de su casa y tuvo que salirse sin nada, para empezar desde cero junto con sus dos hijos, pues en ese momento no tenía el apoyo de sus padres.

Local Asesinan a 23 mujeres con violencia, de enero a la fecha

Busqué ayuda en internet y me apareció esta página del Centro de Justicia para Mujeres, entonces llegué aquí en donde de manera inmediata me brindaron atención y me asesoraron incluso para poner alguna denuncia (decidió no hacerlo) y entonces inicié con el proceso de terapia, indicó.

Compartió que en por lo menos en alguna ocasión pensó en regresar con su expareja, pues hasta antes de separarse dependía económicamente de él y además se había quedado sin nada más que una poca de ropa.

Vigente, sanción por violencia de género; el @ITETLAX las puede aplicar



Lee la nota aquí➡ https://t.co/GhR1EdE1wz#ViolenciaDeGenero pic.twitter.com/2j5ke5vNKi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 5, 2021

“Él era una persona que me prohibía muchas cosas como salir, ir a ver a mi familia, me revisaba el teléfono o si me daba uno luego me lo quitaba, entonces yo me sentía encarcelada con él, pues él sí podía hacer lo que quería, pero yo no”, expresó.

Sin embargo, las terapias psicológicas le ayudaron para superar ese apego y también la motivaron para buscar alternativas y sacar adelante a sus hijos, por lo que, sin tener un solo peso en la bolsa, decidió rentar una casa para vivir con sus hijos y al mismo tiempo iniciarse como comerciante y así tener ingresos económicos.

Cultura [FOTOS] Marchan mujeres para exigir un alto a la violencia y contra el feminicidio

Mi hermano me enseñó cómo funcionaba este negocio, y ahora me va más o menos bien, me alcanza para la manutención mía y de mis hijos,comentó.

Desde entonces, mientras ella se dedica a vender su productos, sobre todo durante los fines de semana, sus hijos se quedan al cuidado de su hermana, en tanto que se organiza para apoyar a uno de ellos en sus clases virtuales y ya analiza la posibilidad de pagarle a una de sus amigas, que es maestra, para que la apoye en la educación.

Asesinan a 23 mujeres con violencia, de enero a la fecha | Padecen los efectos colaterales del confinamiento, reportó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio..https://t.co/dru9UxGC13#ViolenciaDeGenero #Feminicidios #Mujeres — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 11, 2021

TENDRÁ CASA

A un año de haber iniciado ese proceso Rosa recibió una noticia que la motivó a no desistir de sus sueños, pues a través del Centro de Justicia para Mujeres fue inscrita, y beneficiada, con una vivienda que ofrece un programa de índole estatal y federal.

Local Agravó pandemia violencia contra las mujeres

Llevaron mis papeles y resulté beneficiada, pero me pidieron pagar el 10 % del valor de la casa, pero ya gracias a esto voy a tener una casita para mis hijas, mencionó.

Ahora trabaja un poco más, pues además de tener que solventar sola los gasto que genera un hogar, debe reunir el dinero que le han solicitado para poder recibir su casa.

[Video] Protestan mujeres contra la violencia | Pintaron inmueble de la alcaldía de Tlaxcala, Portal Grande y Palacio de Gobierno...https://t.co/d7Jbhrj5S2#ViolenciaDeGenero #DiaInternacionalDeLaMujer — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 9, 2021

EL MENSAJE

Su forma de ver la vida y las cosas han cambiado, Rosa piensa que ahora se quiere más y se valora, al recordar la violencia psicológica y emocional que vivió con su expareja se convence de que no quiere regresar con él por ningún motivo.

Policiaca Se registran en 2 meses 3 feminicidios

Con la separación de su pareja a su vida, y a la de sus hijos, llegó la tranquilidad, y se da cuenta que la vida que hace más de un año tenía “no era vida”.

“Mi prioridad ahorita son mi hijos, mi trabajo y salir adelante”, aseguró.

Y agregó que entre sus planes está el agrandar su negocio, contratar gente para que le ayuden en la elaboración y la venta de sus productos.

CONMEMORACIÓN

Como cada mes, este 25 de marzo se conmemora el Día Naranja, una campaña que busca conformar un frente para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Aumentó pandemia violencia de género, afirma el @IEM_Tlaxcala | Cuentan con un número telefónico que atiende las 24 horas los 365 días del año los casos de agresiones...https://t.co/G2IB9x96t9#VolenciadeGénero — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 22, 2021

Continúa leyendo:

Local Ven “lagunas” legales en sanción a agresores

Local Piden asociaciones a partidos políticos firmar pacto para erradicar la violencia contra mujeres