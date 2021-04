Confinamiento por Covid-19 agudizó el abuso sexual infantil en Tlaxcala

La pandemia de Covid-19 propició casos de abuso sexual infantil y, según las denuncias, el 60 % de éstas ocurre en el hogar y los agresores son familiares cercanos, así lo reveló la organización "Aldeas Infantiles SOS México".





Precisó que el 30 % de los violadores regularmente se trata de gente cercana al infante como su padrastro, el otro 30 % el abuelo y el 40 % restante lo conforma el tío, primo, hermano o cuidador.

Miembros de la asociación civil exhortan a los tutores o padres de familia a escuchar y creerles a los niños, pues se ha comprobado que cuando ellos denuncian actos sexuales, roces de adultos o tocamientos, en más del 93 % de las ocasiones, están diciendo la verdad.

PGJE INVESTIGA 21 CASOS EN LA ENTIDAD

Los números en Tlaxcala señalan que, a lo largo de un año, los niños sufrieron violaciones de tipo sexual, en donde la mayoría fue cometida por parte de un pariente cercano, así que la instancia encargada de procurar justicia inició las investigaciones de 21 casos correspondientes.

En las querellas realizadas por las víctimas y cuyos testimonios se integraron a las Carpetas de Investigación, la PGJE determinó que, en la mayoría de los casos, los agresores guardan relación de parentesco al ser padres, padrastros o tíos.

MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA

De esta manera, los municipios con mayor número de indagatorias son Huamantla, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Tepeyanco, Zacatelco y Tlaxco, mientras que las edades de las víctimas oscilan entre los nueve y 17 años de edad.

Para contrarrestar este delito, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, la PGJE ayuda a aquellas féminas adolescentes, víctimas de abuso sexual, para que mejoren su calidad de vida.

Las carpetas de investigación son cinco en el lado norte y 16 en el sur, lo que revela que en esa zona de la entidad no solo se presentan casos de trata de mujeres, sino también agresiones sexuales a niños.

La PGJE refirió que en la zona norte todas las violaciones corresponden a mujeres, y en la zona sur, los casos fueron tanto para mujeres como para varones, pero con la peculiaridad de que los abusados sexualmente fueron menores de edad.

¿CÓMO RECONOCER SEÑALES DE ABUSO?

De acuerdo con la organización internacional contra el abuso sexual infantil Darkness to Ligh, no es fácil reconocer las señalas de abuso sobre todo cuando el menor no es capaz de revelarlo, sin embargo se puede detectar a través de señales físicas como:

-Dolor constante al ir al baño

-Accidentes en la cama

-Enfermedades de transmisión sexual

-Dolores de cabeza

-Dolor estomacal crónico

-Mientras que en las señales psicológicas pueden ser comunes:

-Ansiedad y depresión

-Problemas con el sueño: pesadillas o temores

-Miedo inusual hacia ciertas personas o lugares

-Cambios de hábitos alimenticios

-Rebelión o aislamiento

-Cambios de ánimo bruscos

DENUNCIA

Como cualquier crimen, el abuso sexual debe ser denunciado inmediatamente ante las autoridades correspondientes, en este caso, ante el Ministerio Público y en el caso de mujeres, la PGJE cuenta con un Centro de Justicia exclusivo para este sector de la población. Para mayor información acude a las oficinas de atención ubicadas en Avenida Instituto Politécnico Nacional S/N, Col. Unitlax o llama al número 2464650535.

EL DATO:

Huamantla, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Tepeyanco, Zacatelco y Tlaxco son los municipios con mayor número de denuncias.

PARA SABER MÁS

El Centro de Justicia para las Mujeres de la PGJE ayuda a aquellas féminas adolescentes, víctimas de abuso sexual.

