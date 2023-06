Dio ley certeza a universidad intercultural de Tlaxcala

Debido a la expedición de la Ley de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, el estado no perdió alrededor de 59 millones de pesos que la Federación había destinado para esa institución educativa, resaltó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, Ever Alejandro Campech Avelar.

Cultura “Son corridos reflejo de la sociedad”, afirma investigador

En entrevista, destacó el trabajo realizado por la Comisión de Educación, que fue la encargada de generar esa propuesta, la cual posteriormente pasó a comisiones y se dictó su viabilidad para poder aprobarla, esto debido a su importancia y trascendencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Asimismo, señaló que de no haber “sacado” adelante esa ley, no hubieran podido las autoridades inaugurar la institución educativa el pasado cinco de junio, pues sin esta ley no hubiera sido posible ejercer los recursos.

Cultura Exhiben la cosmogonía de Eduardo Terrazas

El pasado 18 de mayo, el Congreso local expidió el documento, el cual dio certeza jurídica en el actuar de la Universidad Intercultural de Ixtenco y que entrará en funciones el próximo ciclo escolar y se compone de ocho capítulos, entre los cuales se distribuyen 42 artículos y ocho disposiciones transitorias.

De esta forma, con la creación de la Universidad Intercultural de Tlaxcala se da cumplimiento al objetivo 1 de la Alineación Estratégica, Área de Oportunidad 4 del Plan Estatal de Desarrollo, pues contribuirá al bienestar económico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población estatal, con perspectiva de derechos humanos, igualdad, inclusión, interculturalidad, responsabilidad ambiental y con visión al futuro de las nuevas generaciones.

No te pierdas: ➡️Inicia construcción de Universidad Intercultural en Ixtenco

Así, en agosto próximo iniciarán clases los alumnos de la primera generación de las licenciaturas en Prácticas Agroecológicas y Gestión Comunitaria del Territorio, y en Cocina Tradicional, Interculturalidad Culinaria y Nutrición Comunitaria, sumado a que estudiarán bajo un modelo pedagógico único.

Las autoridades aseguraron que con esa casa de estudios el estado les hace justicia a las comunidades y pueblos originarios y a la juventud tlaxcalteca.