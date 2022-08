En 11 unidades del Bienestar los certificados médicos son gratuitos

El certificado médico es uno de los requisitos solicitados en las instituciones educativas para la inscripción de las y los alumnos, y en Tlaxcala hay 11 unidades donde ese documento es expedido de forma gratuita.

Son las Unidades de Bienestar para Tu Salud, que son operadas por la Secretaría del Bienestar de Tlaxcala, las encargadas de hacer ese trámite, y están ubicadas en Calpulalpan, Contla, Huamantla, Ixtacuixtla, Nanacamilpa, Papalotla, San Pablo del Monte, Tetla, Tlaxco, Yauhquemehcan y Zacatelco.

Para poder obtenerlo las personas interesadas deben registrarse en ese programa para obtener la tarjeta que los acredita como beneficiarios, pues ese es el único requisito para acceder al certificado médico.

En caso no contar con dicha tarjeta al no estar dado de alta como beneficiario del programa, deben acudir a alguna de esas 11 unidades y presentar original y copia de una identificación oficial con fotografía, de la CURP (Clave Única de Registro de Población) y comprobante de domicilio del beneficiario o tutor, en caso de ser menor de edad. No es necesario hacer cita previa.

EL CERTIFICADO

En esas 11 unidades las personas deben solicitar cita con el médico correspondiente para la expedición del documento, quien las atenderá y expedirá el certificado conforme a las condiciones de salud del paciente, eso de forma gratuita.

Además de ese trámite, el programa ofrece otros beneficios como consultas médicas, dentales, examen de la vista, otorga tres medicamentos del cuadro básico (cada mes), apoyo de lentes y cuatro estudios de laboratorio de forma anual.

LAS UBICACIONES

En las 11 unidades del horario de atención es de 7:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y los sábado de 9:00 a 14:00 horas.

En Calpulalpan, en calle Mariano Escobedo s/n, Colonia La Cañada. https://bit.ly/3FUQOqm.

En Tetla, en plaza de las Américas # 1, Col. Centro. https://bit.ly/3lmZf4f

En Yauhquemehcan, en calle 20 de Noviembre # 18, esquina con privada 16 de Septiembre, San Benito Xaltocan. https://bit.ly/3sFIJAw

En San Pablo del Monte, en calle Ascensión Tepal Poniente # 81, Barrio Jesús. https://bit.ly/3yKpSrC

En Zacatelco, al interior de las instalaciones del DIF municipal, en avenida del Deporte # 15, Barrio Manantiales, Sección 4ta. https://bit.ly/3sF77Sv

En Nanacamilpa, en avenida Benito Juárez # 109, barrio San Francisco Villa. https://bit.ly/3MyK1VW

EnContla, en calle 5 de mayo s/n, Sección Sexta. https://bit.ly/3a9NjR4

En Ixtlacuixtla, en calle Trinidad Sánchez Santos # 56, Colonia Centro. https://bit.ly/3wUxWnp

En Huamantla, en Bulevar Cuamanco Puente y Calle Reforma Sur. https://bit.ly/3yKQzfJ

En Papalotla, en calle Adolfo López Mateos # 20, colonia San Buenaventura. https://bit.ly/3PnmwRr

