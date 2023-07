En el Infonavit, no hay cifras oficiales de casas en abandono

La creación de proyectos de casas de interés social inestables, sumado a la falta de servicios urbanos y permisos, hace que en Tlaxcala haya abandono de casas de interés social en los municipios del estado, mostrando un evidente deterioro por el paso de los años.

Local Acerca Infonavit opciones para dar mantenimiento a viviendas

Hay casos de desarrolladores de vivienda de interés social que, al no tener proyectos firmes y estables, dejan inconclusa la infraestructura, por problemas incluso de diferencias entre los constructores, falta de presupuesto económico, de permisos para construir, aunado a las complicaciones para vender las propiedades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

También otros factores que llevan al abandono de las casas son que los dueños fallecieron; dejaron de pagarlas por problemas económicos y legales; por mudarse a otro estado, incluso por falta de servicios básicos como agua, drenaje, recolección de basura y transporte público, así como por inseguridad en la zona.

Aunque no hay datos oficiales, la estimación es que por lo menos 326 casas están en situación de abandono, vandalizadas, en otros casos con paracaidistas.

A nivel nacional, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México refirieron que hay más de ocho millones 669 mil viviendas deshabitadas, lo que representa el 19 % del total del país. Expresaron que debido a la pandemia una cantidad importante de mexicanos perdió su empleo y tuvieron que desalojar sus hogares.

Te recomendamos:➡️ Facilita Infonavit compra de terreno; pide menos puntaje que un crédito de vivienda

A decir del representante del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Tlaxcala, Vicente Corral Lastra, puede haber viviendas abandonadas, pero al no pertenecer al instituto no tienen datos confiables del total de ellas.

Expuso que con el programa de Renovación a tu medida, reinsertaron al mercado las viviendas que están en el inventario del Infonavit.

“Pero es poca la vivienda que ya tenemos, que en su momento se abandonó y ahora pertenece al Instituto. Todas las demás que puedan estar son de particulares”, aclaró.

Más información:➡️ Estándar, vivienda favorita de compra con Créditos Infonavit

Defendió que en 2019 comenzó un nuevo modelo de cobranza social, dejando atrás la cobranza judicial, privilegiando la armonía económica de los trabajadores de la iniciativa privada que tienen acceso al Infonavit.

Remarcó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador están privilegiando la voluntad de pago y de mediación, con disposición de prórrogas, estructuras, convenios, descuentos por liquidación anticipada, apoyos extraordinarios y el programa de Responsabilidad Compartida que cambia los créditos que se formalizaron en salarios mínimos a pesos, de tal manera que el trabajador no regrese su vivienda, por el contrario, tengan opciones para seguir pagando el crédito de Infonavit.

El funcionario federal enfatizó que el Infonavit privilegió que las viviendas que construyen los desarrolladores estén cerca de los centros de trabajo, de vialidades principales, de centros de salud y de abasto de alimentos, de tal manera que se desarrolle en su contexto urbano, garantizando el derecho a la vivienda adecuada.

Local Mejoran hogares de familias vulnerables

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

El Instituto hoy no financia una vivienda que no esté a menos de dos kilómetros de un centro de salud, de un parque, de un lugar de esparcimiento donde se pueda hacer deporte, de un centro de abasto, un super, una tiendita, comercios. De todos estos satisfactores si no tenemos a menos de dos kilómetros, a parte de los servicios básicos, el Infonavit hoy no hace financiamiento de la vivienda

El representante del Infonavit en Tlaxcala opinó que las autoridades municipales son las encargadas de dotar los servicios públicos básicos tanto a las viviendas propias, como a las de interés social, incluso de dar los permisos de construcción.

Local Inicia en Apizaco “Mes del Mejoramiento ¡Decide y Construye tu Hábitat!”

“La vivienda es de cada trabajador desde el momento en que firma la escritura, formaliza su crédito, ahí ya le pertenece a ellos. Por eso, no tenemos un control sobre esas viviendas abandonadas”.

Lee también:➡️ Borrón y cuenta nueva, reestructuran los pagos en Infonavit

LOS TRABAJADORES NO HAN DEJADO DE PAGAR SUS CASAS

En este orden, Vicente Corral sostuvo que los trabajadores tlaxcaltecas no han dejado de pagar sus créditos hipotecarios ante el Infonavit, debido al interés de formar un patrimonio para su familia.

Compartió que en el 2022 el Infonavit registró la recaudación más grande por la ayuda de los modelos de cobranza, tendencia que continúa para este año porque forman una relación de confianza con el acreditado.

No te pierdas:➡️ Privilegiará Infonavit el entorno, para otorgar créditos

Dijo que solo registran, en tres años, el caso de un trabajador que devolvió la vivienda, bajo el argumento de que al fallecer su madre, a quien le compró la propiedad, optó por regresarla para mudarse a otro estado.

Local Favorece reforma a personal de la Iniciativa Privada

Anotó que registran 28 viviendas en el inventario del Programa de Renovación a tu medida, para conocerlas los trabajadores deben acudir a las instalaciones del Infonavit para que un ejecutive las muestre y si les interesa, pueden ir a visitarlas junto con una empresa registrada ante el Instituto y se encarga de la remodelación.

Podrán ver una gran cantidad de viviendas abandonadas en un fraccionamiento, pero no sabemos si fue de trabajadores que salieron a trabajar a otro lugar o de la misma empresa, que a lo mejor las dejaron, no las comercializaron y ahí se quedaron. Controlamos las casas que se venden a través del crédito

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

LOS ACERCAMIENTOS CON LOS TRABAJADORES

Local Alerta Infonavit sobre fraudes inmobiliarios

Corral Lastra informó que cada tres meses se acercan a los municipios para que los trabajadores conozcan los modelos de cobranza, dictámenes de capacidad de pago y estudios socioeconómicos de los trabajadores para justar sus pagos por medio de las Ferias de Soluciones. Los municipios de mayor presencia son Apizaco, Huamantla, Zacatelco, Calpulalpan, entre otros.

Por lo anterior, invitó a los trabajadores a ingresar al portal de Infonavit Fácil para conocer los productos y servicios.

Te puede interesar:➡️ Beneficia Infonavit a 20 mil trabajadores con cobranza social

EL PRECIO DE UNA CASA DE INTERÉS SOCIAL

De acuerdo con los precios de las inmobiliarias, una casa de interés social cuesta desde los 650 mil pesos hasta los 3.5 millones de pesos, éstas últimas de tipo residencial.

Una casa de interés social básica tiene dos recámaras, mini cocina, baño completo, sala-comedor, pequeño patio de servicio y cochera para un automóvil. En promedio son 51 metros de construcción y 92 metros en total del terreno.

Los detalles:➡️ Orienta Infonavit sobre beneficios

2,500 créditos fueron reconvertidos de Veces Salario Mínimo a pesos.

Aunque no hay datos oficiales, la estimación es que por lo menos 326 casas están en situación de abandono, vandalizadas, en otros casos con paracaidistas.

28 en programa de del Programa de Renovación a tu medida.