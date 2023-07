Es eficaz la Comisión de juicio político: Miguel Ángel Caballero

Al momento, la Comisión Instructora de Juicio político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de munícipes del Congreso del Estado atendió el 85 % de los 14 juicios políticos presentados en lo que va de esta legislatura, aseguró el presidente de dicha Comisión, Miguel Ángel Caballero Yonca.

En entrevista, el legislador explicó que de esos 14 al menos 12 ya pasaron a la Comisión, 11 han resuelto, uno está en proceso y dos están en la mesa, pues no se los han turnado todavía.

Sin embargo, puntualizó que al hablar de eficiencia dentro de la Comisión esta tiene un avance del 100 %, porque si bien uno está en proceso, sigue las etapas procesales, además de que la semana pasada sesionaron y abordaron un juicio más para darle continuidad.

Por otro lado, lamentó que aun exista un rezago importante debido a los casos heredados de la legislatura pasada, que fueron alrededor de 60, de los cuales ya desahogaron ocho y van avanzando.

“Por la temporalidad algunos ya fenecieron porque eran de la sexagésima primera legislatura y estamos en el proceso de ir cerrando esos juicios políticos pendientes, pero en esta legislatura vamos al día, no hemos tenido ningún atraso y ahora que nos turnen los juicios que están en la mesa directiva y les daremos lectura una vez que lleguen aquí”, resaltó.

Asimismo, indicó que muchas de las solicitudes de estos juicios son improcedentes, pues no cuadran dentro de los supuestos para poder darle entrada al juicio político o estudio a un tema de dictamen final, debido a que muchas ocasiones no acreditan la personalidad jurídica y otras también los dichos, por lo cual no pueden darle entrada, pero sí los resuelven conforme a derecho.

Empero, aseguró que los integrantes de la Comisión están tranquilos, pues no dejan en estado de indefensión a las partes involucradas, además de que tienen vía libre para inconformarse con los resolutivos.

El Congreso del Estado conforma a Comisiones Especiales encargadas de recabar las pruebas necesarias para descartar o implementar los juicios políticos.