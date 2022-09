“Estamos hartos de la falta de insumos”, dicen trabajadores de Sesa

Por la falta constante de medicamentos, insumos y material de limpieza en los hospitales y centros de primer nivel de atención, los trabajadores de la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, reprocharon que están hartos de la situación laboral. Es más, acusaron que las autoridades envían a los pacientes comida echada a perder, en otros casos con fechas caducadas.

De forma pacífica empleados médicos, especialistas, de enfermería y administrativos se manifestaron de manera intermitente en el Hospital de la Mujer, Infantil de Tlaxcala, General de Tlaxcala de IMSS Bienestar, Regional de Tzompantec, Hospital General de San Pablo del Monte, así como el Hospital Comunitario de Zacatelco, Contla, entre otros centros de trabajo, donde en los ingresos pegaron las cartulinas con sus inconformidades.

Así, exigieron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y al gobierno federal solucionar los problemas en los nosocomios y centros de salud, en cuanto a desabasto de medicamentos y alimentos en mala calidad. Es más, recordaron a la jefa del Ejecutivo los principios de la 4T: no robar, no mentir y no traicionar, al tiempo que la invitaron a hacer recorridos para comprobar los faltantes.

Enlistaron los insumos y medicamentos que hacen falta para la atención de los pacientes, dentro de ellos: material de curación, de limpieza, catéter para oxígeno, electrodos para adulto y pediátrico, suturas, termómetros, formol, poligelina, además de tinta para impresoras, ambulancias en mal estado mecánico para los traslados de pacientes.

Además de falta de métodos anticonceptivos inyectables de manera mensual y bimestral, material para la higiene de manos, antisépticos, productos de papelería para expedientes y elaboración de recetas médicas, entre otros.

El personal agremiado a la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) exigió al titular de la Sesa, Rigoberto Zamudio Meneses, hacer una supervisión por los hospitales para reconocer que hay carencias para la atención de los pacientes tlaxcaltecas.

“Dr. Rigoberto Zamudio fuera de la Secretaría, por incompetente, inconsciente, los tlaxcaltecas no te queremos”, “Dra. Lisset exigimos supervise los hospitales y vea sus necesidades”, “Queremos insumos y material para trabajar, no hay ni lapiceros. No más mentiras a la población”, “mejores equipos para laboratorio, mejor atención a la población”, “Dr. Rigoberto Zamudio no minimices los problemas”, fueron parte de los mensajes que los trabajadores escribieron en cartulinas.

Asimismo, los trabajadores clausuraron con cinta adhesiva la oficina del director Administrativo del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, Julio César Meneses Guerrero, al tiempo que pidieron su salida. En una pancarta escribieron “ya basta de arbitrariedades en las compras y en los malos manejos”, “Julio César Meneses ya no queremos alimentos para pacientes y trabajadores echados a perder”, “Secretario de Salud exigimos material y medicamentos para la atención de los usuarios”.

Tan solo en el Hospital Infantil de Tlaxcala los empleados de la salud manifestaron a los familiares de los pacientes los faltantes de material para hacer todos los días su trabajo, pidieron comprensión y aclararon que los servicios de salud no fueron descuidados, pues de manera intermitente se rotaron para hacer las protestas.

También solicitaron una correcta distribución del personal de IMSS-Bienestar, ya que todavía falta personal especialista y enfermeras.

Gobierno Federal: en la Sesa exigimos dotación de insumos y recursos humanos suficientes. En la Sesa somos humanos, no a la sobrecarga de trabajo, fue lo que externaron en una lona en la fachada del Hospital de la Mujer.

Por su parte, la dirigente de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Blanca Águila Lima, culpó a las autoridades de la Sesa de ser omisos, negligentes y no tener compromiso con la salud de los tlaxcaltecas, ya que los familiares de los pacientes tienen que comprar los medicamentos y materiales de curación.

Lamentó que las autoridades no han tenido voluntad de dialogar y buscar soluciones. Ya son intolerables los niveles de desabasto de medicamentos, de materiales, estamos pasando por el grave suministro de alimentos en estado de descomposición, nuestros compañeros de dietología no los han ocupado, los regresaron, lo manifestamos por escrito. No quieren resolverlo, hay una cerrazón de parte del gobierno para atender.

3 faltantes en hospitales denunciaron los trabajadores de la Sesa: Medicamentos, insumos y alimentos.

