Karen, perito que da identidad a personas

Por más de 12 años Karen Flores Estrada, una profesional del arte forense, ha sido aliada indispensable en la difusión de identidades para la localización de personas de todas las edades, ya sea porque están en calidad de desaparecidas o porque se trata de personas relacionas con alguna investigación legal.

Actualmente es perito de retrato hablado en el área de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Ese fue su primer empleo una vez que culminó la Licenciatura en Criminalística de Campo y Ciencias Periciales.

Como el nombre de su área lo dice, la joven de 35 años de edad se encarga de dibujar los rostros hablados de las personas cuya identidad es desconocida, y aunque se trata de una labor que en antaño se hacía con lápiz y papel, la modernidad permite que en estos tiempos sea por medio de la computadora.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Karen Flores contó lo gratificante y complicado que ha significado para ella ser perito de retrato, pues es una de las primeras áreas a las que acuden las víctimas de algún delito casi de forma inmediata al suceso violento que vivieron.

Dijo que en ella las personas buscan la ayuda para tener una primera identidad de quien de alguna forma las violentó, pero también relató que el verdadero reto no es dibujar una cara, sino entender lo que las víctimas narran casi siempre invadidos por el dolor y la angustia.

La perito mencionó que ahora tienen a la mano diversas herramientas tecnológicas pero antes era una labor que se hacía a mano alzada. | César Rodríguez

EL ARTE DE SER PERITO DIBUJANTE





El arte forense puede ser una profesión o un oficio, eso depende del perfil que tenga la persona que lo ejerce. Karen Flores aclaró que es lo primero cuando existe una preparación académica (en su caso cursó materias de retrato hablado) como pintor o artista, y es el segundo si lo heredó o lo aprendió en algún curso.

“Dentro de la licenciatura llevamos esta materia, son seis meses, pero de forma extra he tomado algunos diplomados para reforzar estos conocimientos”, expresó.

En su familia es la única integrante que ejerce esa profesión poco buscada, y explicó que su gusto por hacer retratos nació cuando era estudiante ya que una vez que conoció de su existencia le surgió “la espinita” de desenvolverse en ese ámbito.

Dibujar rostros hablados es considerado como una herramienta dentro de todas las investigaciones de delitos. | César Rodríguez





LA TÉCNICA DE DIBUJAR EN LA COMPUTADORA





¿En qué consiste el arte forense?, cuestionó este Diario.

Su respuesta fue clara y concreta: en dibujar rostros hablados, y eso es considerado como una herramienta dentro de todas las investigaciones de delitos.

Contó que su labor comienza desde que el Ministerio Público le remite la solicitud para atender a una persona, casi siempre víctima de algún delito, y la elaboración del retrato inicia con una entrevista.

“Es importante que cuando una persona hace una denuncia de algún delito o fue testigo de un acto delictivo debió haber expresado que tuvo el contacto visual con el agresor, pues solo bajo ese requisito es como llegan al área de retrato hablado”, advirtió.

Y es que aclaró que cuando no se tiene una idea de la identidad o la identificación precisa de la persona que será retratada no es posible hacer el dibujo del rostro.

Añadió que ya en la labor de darle vida al rostro lo primero que la víctima describe es el genotipo facial de la persona denunciada, es decir, los rasgos faciales que van más allá de la vestimenta. El dibujo se hace en una plataforma digital que es única para uso de las procuradurías.

Apuntó que en el proceso del dibujo la persona afectada señala la forma del rostro, el tamaño y forma de los ojos, nariz, boca, orejas; el largo del cabello, de qué forma lo peinaba, si tenía barba, cicatriz o tatuajes, entre otras características.

Indicó que una vez que la persona describió los rasgos de su posible agresor, ella se avoca a garantizar que el rostro sea simétrico y de darle la tonalidad. Entonces el dibujo oficialmente quedó listo.

Comentó que al ser la descripción de una persona a quien se vio por primera vez el tiempo es fundamental, ya que entre más minutos pasan habrá menos recuerdos, y “es difícil porque las víctimas vienen en un estado de shock, por eso siempre procuramos que sea una entrevista abierta en la que me comenten solo lo que quieran comentar y que se sientan en confianza”, añadió.

Destacó que al ser a través de una programa similar a los de diseño gráfico permite que el proceso de retrato sea más ágil, y que las modificaciones que la persona pide sean más prácticas y al momento.

“Hasta que la persona queda satisfecha con el dibujo que observa es como damos por finalizada la realización del retrato; ese resultado se plasma en un documento oficial que es enviado al Ministerio Público para que pueda ser ocupado como una herramienta dentro de la investigación”, agregó.

Refirió que el tiempo para elaborar un retrato hablado, que incluye la recepción del oficio, la entrevista y todo el trabajo en plataformas, es de aproximadamente dos o tres horas, siempre y cuando la persona tenga buenos recuerdos y mucha información que se pueda interpretar rápido.

NO SOLO EN IMPUTADOS

Si bien en la mayoría de los casos el retrato hablado es usado para localizar a personas que presuntamente estuvieron involucradas en algún delito, expuso que el arte forense también es usado en los casos de personas desaparecidas para hacer las progresiones de edad o para darle identidad a cuerpos en estados de composición avanzada.

“Pues probablemente sea posible hacer la construcción del rostro para ayudar a los familiares a la identificación”, agregó.

Indicó que en el caso de las progresiones de edad en desaparecidos la intención es crear un retrato de la persona después de varios años, pues con ese dibujo las autoridades y la familia tendrán una idea más precisa de cómo es actualmente el rostro de la persona ilocalizable, y para ello toman en cuenta las facciones de los padres y de los hermanos (en caso de tener), sobre todo de quienes tengan la edad actual de quien se está buscando.

Especificó que cuando se trata del dibujo de rostro de un cuerpo en estado de descomposición muy avanzado, en conjunto con personal de antropología trabaja en la reconstrucción y para eso toman en consideración la foto más reciente de la persona y datos que proporcionan los familiares, eso después de que el cadáver ha sido debidamente identificado.

LO DIFÍCIL ES LA INTERPRETACIÓN

Karen Flores consideró que lo más complicado de su trabajo es saber hacer la interpretación de la información y descripción que da la persona víctima, porque lo que para unos algo es normal, quizá para otros puede ser pequeño o puede ser grande.

“Por ejemplo cuando me dicen ojos grandes, no sabemos qué tan grandes… Y lo importante es plasmar exactamente lo que la persona quiere ver, no lo que entendimos”, indicó.

Por el contrario, dijo que lo más fácil de dibujar son las formas de las caras (cuadrada, ovalada, redonda o triangular, por ejemplo), pero puntualizó que el verdadero reto es el triángulo del rostro, que se refiere a las cejas, nariz y boca.

“Otra cosa es que en su mayoría quieren es que la persona salga como cuando la vieron en el suceso, es decir, quieren que en el retrato a quien describen salga con el gesto de enojo o de asombro, pero es complicado hacer eso gestos porque el retrato hablado se trata de un rostro en estado normal”, aludió.

YA NO ES A LÁPIZ

Durante la entrevista la perito mencionó que aunque ahora tienen a la mano diversas herramientas tecnológicas que les facilitan el trabajo, anteriormente era una labor que se hacía a mano alzada en un papel simple, pero además de que llevaba más tiempo era una tarea más complicada.

Comentó que ya es poco común hacerlo de esa forma también por las dificultades, pues regularmente se parte de un modelo y sobre él se hacen las modificaciones que señala la persona afectada y borrar el carbón para hacer la corrección desgastaba el papel.

“Si el dibujo ya estaba muy avanzado y la persona por ejemplo nos dice que el rostro era más delgado, entonces prácticamente tenemos que reiniciar desde la base, y todos los borrones y modificaciones que se hacen también repercuten en la calidad del dibujo, pues no quedan definidos los contornos”, indicó.

Ahora, destacó, el uso de un formato digital hace que el rostro sea más real porque las manipulaciones también son más reales, y eso permite que el dibujo sea terminado más rápido.

Y a eso sumó que quienes usan o usaban el papel y el lápiz para trazar rostros realmente tenían que conocer técnicas del arte o del dibujo, pues no es algo fácil.

PERITO, LABOR DE SATISFACCIONES

Ser perito le ha regalado a Karen experiencias de todo tipo. Una de las que más recuerda es el caso de una Carpeta de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, en la que participó porque a la víctima la trajeron a Tlaxcala.

“Era uno de los primeros casos que llevaba, se trataba de violación, homicidio y un intento de homicidio. La persona que sobrevivió venía en mal estado físico y emocional, y pese a ello dio datos muy precisos e interesantes para hacer el retrato hablado”, contó.

Añadió que las copias de los retratos hablados se quedaron en Tlaxcala y también fueron llevadas a la Ciudad de México, y que años después recibió la notificación de que debía presentarse a la audiencia del juicio oral de ese caso.

“Me impactó mucho porque yo vi el retrato hablado y cuando vi a la persona acusada en la audiencia era muy parecida en un 80 %. Los rasgos y características del rostro fueron muy precisos”, recordó.

Expuso que la satisfacción general es cuando un caso llega a judicializarse porque entonces su intervención, aunque pudiera ser mínima, aportó algo para ello y eso le motiva a hacer las cosas con la convicción de que ayuda a las personas.

“Es una materia muy noble, quizá no tiene tanto impacto como otras pero no pierde el significado de ser una herramienta que el Ministerio Público puede usar para la investigación de todos los casos que llegan; es además un área poco buscada puesto que en su mayoría se inclinan a la criminalística de campo”, remató.

EL APUNTE

La perito también acude a hospitales a hacer los retratos hablados, eso cuando se trata de personas que por alguna situación no pueden moverse y acudir al Ministerio Público





DATO:

En su experiencia de 12 años ha hecho un sin número de retratos, quizá más de dos mil

Karen Flores, perito de retrato hablado

Hasta que la persona queda satisfecha con el dibujo que observa es como damos por finalizada la realización del retrato; ese resultado se plasma en un documento oficial que es enviado al MP para que pueda ser ocupado como una herramienta dentro de la investigación”