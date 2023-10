Las universidades “patito” no otorgan títulos certificados

¡Ojo con las escuelas patito! Los jóvenes que ingresan a una universidad particular que no cuenta con validez oficial pueden perder años de estudio, pagos de colegiaturas y quedarse sin la posibilidad de obtener el título y cédula profesional. Antes de elegir una institución de educación superior es importante consultar que cuenta con certificación para ahorrarse dolores de cabeza y pérdida de dinero.

Para evitarlo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso a disposición del público en general el sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para consultar de manera gratuita y desde cualquier computadora con internet, las escuelas y programas de estudio que están reconocidas en el país.

La finalidad de la plataforma es brindar información útil para los estudiantes y padres de familia al momento de elegir una escuela particular para estudiar el nivel superior, esto porque las instituciones privadas son las que más inciden en operar sin reconocimiento oficial.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en Tlaxcala las instituciones de educación superior atienden a 40 mil 746 estudiantes, pero la población de este nivel es de alrededor de 85 mil jóvenes, lo que significa que más de la mitad no puede ingresar a una universidad en la entidad.

Desde 1988 en Tlaxcala existe la educación privada, de acuerdo con cifras de la dependencia educativa estatal de 2006 a 2018 fueron autorizadas 44 instituciones de educación superior particular. Por lo tanto, conocer cuáles escuelas privadas cuentan con reconocimiento oficial ante la SEP es indispensable.

¿QUÉ ES LA VALIDEZ OFICIAL?

La validez de estudios es el acto de la autoridad educativa para incorporar un plan y programa de estudio que un particular imparte o pretende impartir al Sistema Educativo Nacional, precisa la SEP en su portal electrónico.

El RVOE solo aplica para estudios en lo particular y es otorgado a los programas educativos que cumplen con los requisitos que exige el marco legal. Para que una escuela particular opere debe cumplir los lineamientos mínimos que establece la Ley General de Educación y el Acuerdo Secretarial 279 para funcionar respecto a profesorado, instalaciones y planes y programas de estudio.

De acuerdo con la SEP, las consecuencias para los alumnos que estudiaron en un programa que no cuenta con validez oficial es que carecerán de certificación y no tendrán la posibilidad de obtener un título y cédula profesional, situación que se agrava en los casos que requieren estos documentos para su ejercicio profesional, como son las carreras en derecho, contaduría, médico cirujano, enfermería e ingenierías, entre otras. Otra desventaja será que carecen de la posibilidad de obtener una equivalencia de estudios que permita continuar su formación universitaria en otra institución.

Por lo tanto, las escuelas particulares que no cuentan con RVOE tienen la obligación de mencionar en su publicidad y documentación que emitan que no están incorporados, esto para evitar engaños a los estudiantes y sus familias.

Respecto a los jóvenes que están cursando estudios en una escuela o programa que no cuenta con la certificación o fueron objeto de engaño, la SEP puede intervenir dentro del marco legal para que resulten lo menos afectados en su trayectoria académica. No obstante, en situaciones donde los jóvenes tenían conocimiento de esta carencia desde su ingreso, la autoridad no podrá tomar medidas porque las instituciones no están obligadas a contar con RVOE.

ESCUELAS CON VALIDEZ OFICIAL

La plataforma digital del RVOE permite consultar por municipio, nivel de escolaridad, estatus, reconocimiento estatal o federal, modalidad y área de estudios los programas y escuelas que cuentan con este requisito.

En la consulta realizada por este Diario, en el área de salud que es una carrera con alta demanda en la entidad, encontró que solo en el municipio de Tlaxcala existen cuatro instituciones particulares de nivel licenciatura con validez oficial vigente de la SEP, las escuelas particulares son: Centro de Estudios Superiores Salvador Allende, Colegio Humanista de México, Escuela de Enfermería Florencia Nightingale y la Universidad del Altiplano, las cuales cuentan con RVOE estatal y son en modalidad escolarizada.

La revisión solo aplicó para las instituciones ubicadas en el municipio capitalino porque cuenta con la mayor cantidad de opciones para los jóvenes, pero existen más escuelas particulares con validez oficial en otros puntos del estado, las cuales pueden ser consultadas en la página electrónica https://sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas

Al seguir el mismo criterio de estatus vigente de la certificación, pero en el área de estudio en Artes y Humanidades, solo la Universidad del Altiplano cuenta con validez oficial en 10 programas educativos.

Al consultar el área de estudios en Administración y Negocios son tres escuelas privadas las que aparecen: Escuela Mexicana de Puebla, campus en La Loma Xicohténcatl, municipio de Tlaxcala; Instituto Mexicano de Valores S. C. e Instituto Tecnológico de Tlaxcala.

En cuanto a Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística solo aparece con reconocimiento el Instituto Tecnológico de Tlaxcala con 10 licenciaturas.

Al consultar las Ciencias Sociales, Administración y Derecho aparecen cuatro instituciones con RVOE que son: Escuela Mexicana de Puebla, Escuela Superior de Turismo Británico, Instituto Mexicano de Valores S. C., Instituto Tlaxcalteca de Posgrados Nantli y Universidad del Altiplano.

En el rubro de Educación solo el Instituto Luisa Scheppler cuenta con validez en tres carreras que se forman profesionalmente en dicha área.

En las licenciaturas afines a la Ingeniería, Manufactura y Construcción el Instituto Tecnológico de Tlaxcala es el único que cuenta con el requisito avalado por la SEP para educación particular.

En el área de servicios nuevamente la Universidad del Altiplano es la única privada con validez oficial para ofrecer carreras en dicho rubro, como son Diseño, Publicidad y Relaciones Públicas, Enseñanza del idioma inglés, Mercadotecnia y Administración, entre otros.

En el rubro de tecnologías de la información y la comunicación, el Instituto Tecnológico de Tlaxcala la única escuela particular que ofrece 13 licenciaturas con RVOE.

Finalmente, en las áreas en Agronomía y Veterinaria; Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación; Ciencias Sociales y Derecho, no arrojó registro de escuelas validadas en el municipio de Tlaxcala.

Algunas escuelas particulares con validez oficial en otros puntos del estado pueden ser consultadas en la página electrónica https://sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas