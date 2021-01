“Llegada de Joe Biden será positiva”: Marcos del Rosario

Todas las empresas que estén directa o indirectamente relacionadas con la exportación fuera de México, tendrán buena posición porque la postura del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, es contraria a la que tenía Donald Trump, por lo que habrán ventajas y esperamos aprovecharlas, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tlaxcala (Canacintra), Marcos del Rosario Haget.

Local Alertan por fraudes en venta de tanques de oxígeno

Así, el empresario resaltó que la apertura que está teniendo el presidente, las ganas que tiene de tender puentes y no poner muros, será en beneficio del sector privado y público.

Disminuyó #pobreza en Tlaxcala, según Inegi | Disminuyó 11.2 puntos porcentuales al pasar de 59.6 % a 48.4 %



Lee la nota aquí➡ https://t.co/1iaM2bSuX5 #Estadística #Población pic.twitter.com/YuDGZck6KD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 24, 2021

Lo anterior, dijo, luego de que el demócrata recién electo anunció un apoyo a su ciudadanía por 1.9 billones de dólares, con lo que la economía norteamericana podrá generar consumo y empleos, así como retomar su dinámica comercial.

Municipios Luchan por subsistir los restaurantes en la capital

Con estos apoyos muy importantes, las empresas mexicanas que estén ligadas con la exportación obviamente irán creciendo conforme Estados Unidos se vaya componiendo y la economía vaya mejorando, y lo mismo pasará con Canadá,afirmó.

Sin embargo, lamentó que el mercado interno mexicano no esté apoyando a nadie, de ahí que no es correcto que toda la economía local de este país recaiga en las empresas, pues no alcanza, de ahí que es muy importante que el gobierno realmente apoye la industria e incentive la economía.

Continúa #operativo para suspender reuniones y comercios por incumplir medidas sanitarias, en Tlaxcala



Mantente informado ➡ https://t.co/ZechOFjiY6#ProteccionCivil #Medidas pic.twitter.com/CN9t6zySIK — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 24, 2021

Continúa leyendo:

Local Empresas serias no necesitan ampararse

Local Apoyará Cruz Roja a familias vulnerables