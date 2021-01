Me adapté a la nueva realidad: Eduardo Hernández

Tras varios meses de desequilibrio económico, caída de ventas de 50 a 95 % y modificaciones de horarios, mi negocio se adaptó a la nueva realidad ante la Covid-19, reconoció Eduardo Hernández, dueño de un restaurante de comida típica ubicado en el municipio capitalino.

Local Cae venta de autos nuevos en Tlaxcala

Señaló que tuvo que reorganizar su forma de trabajo, además de disminuir sus gastos de operación en 50 %, implementar las medidas preventivas entre su personal y clientes, para abrir sus puertas y seguir ofreciendo alimentos de calidad.

Hoy en día su carta está integrada por quesadillas, antojitos mexicano y mixiotes, entre varios platillos y bebidas típicas como pulque.

"Covid-19 fortaleció mi vocación": María Magdalena Cocoletzi



Los detalles en ➡ https://t.co/zjFJq6YYuF#Enfermeras #Enfermeria #Covid19 pic.twitter.com/qn9aRWvsao — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

Enfatizó que fortaleció el servicio para llevar a casa, cumplió con las disposiciones sanitarias de las autoridades municipales y estatales, reorganizó las mesas para tener más espacio, de tal manera que siga ofreciendo el servicio de restaurante.

Local Pega con más fuerza la Covid a comercios y micronegocios

Hemos sobrevivido porque nos hemos adaptado a las circunstancias, implementando nuevas formas de atender a los clientes. Hablé con mi personal, ellos me dijeron que resistirían lo más que pudieran para no perder el empleo, con eso continuamos y les he cumplido con su salario,expresó.

Pega con más fuerza la Covid a comercios y micronegocios



Lee más aquí ➡ https://t.co/GJhDJVoGS4#Covid19 #Economia pic.twitter.com/2vj4rhqQvo — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

Tras reconocer que el turismo de la megalópolis le beneficiaba los fines de semana en verano, temporada de luciérnagas y fechas decembrinas, reconoció que hoy en día está a flote con una plantilla laboral mínima, pues en temporadas altas contrataba personal.

Local Pese a pandemia, María conserva su empleo como conductora

Ha llegado mucha gente a pedir trabajo, pero no he podido contratarlos. En una temporada decembrina mi personal ascendía hasta 15 o 20 empleos, en este momento estamos sobreviviendo con tres. Llega a su tope Hospital IMSS de La Loma, en la capital tlaxcalteca



Más Información aquí ➡ https://t.co/DWjCqqyWuY#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/QvwiaQp9Tf — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

Dijo que en este inicio de año obedece la indicación de las autoridades de cerrar a las 19: 00 horas y así prevenir contagios.

Local Reducen la producción de roscas de Reyes

Compartió que los casi ocho años con su empresa, le permiten hacer planeaciones para su carta y volumen de alimentos a preparar, más ahora en pandemia donde la gente todavía tiene miedo de ir a lugares públicos ante el temor de infecciones de Covid-19.

“El 2020 fue el tiempo más crítico que hemos padecido en el restaurante”, añadió.

50 al 95 % cayeron las ventas en el sector restaurantero del estado a causa de la pandemia de Covid-19

Residuos médicos, un riesgo colateral; utilizados en Covid-19



Lee más aquí ➡ https://t.co/JawQJfYEzP#Covid19 #Contagios #MedioAmbiente pic.twitter.com/Irh5oIFsiT — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

No dejes de leer:

Local Aún sin percibirse aumento de precios de la gasolina, gas, tabaco y alcohol

Local Dan tiendas facilidades de pago a Reyes Magos