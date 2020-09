Morena debe dejar la "grilla": Emilio Villar

A la unidad y dejar de lado la "grilla" interna, llamó el líder Nacional de Movimientos Sociales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Emilio Villar González a los militantes y simpatizantes de aquel instituto político en Tlaxcala.

En rueda de prensa ofrecida en la capital del estado para presentar a Cristal Corona Sánchez como coordinadora estatal de esa estructura, resaltó que ante las nuevas elecciones, el partido fundado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe organizarse para lograr un solo proyecto de país.

Además, lamentó que ciertos actores políticos se hayan cobijado en el instituto político para lograr el poder por poder, no para cambiar las condiciones de vida de la gente, lo cual contradice los principios del partido, que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Por último, dijo que es deber de los militantes y simpatizantes ofrecer nuevamente al electorado, un partido que sirva de instrumento para lograr un pueblo libre, "ya que Morena nació para ser un instrumento de la gente que estaba cansada de los graves problemas sociales que vivía el país".





Puntualizó que el trabajo que tiene asignado Corona Sánchez, es el de convertirse en vínculo con organizaciones de la sociedad para recoger esas propuestas y construir una agenda conjunta.





