Mujeres definieron elección de 2021 en Tlaxcala

Desde que la primera mujer votó en México el 3 de julio de 1953, este sector de la población ha incrementado considerablemente su participación. En Tlaxcala, durante la elección de 2021, fueron ellas quienes definieron la elección.

De acuerdo con datos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), para la elección donde fueron electos una gobernadora, presidentes municipales y de comunidad, así como diputados locales y federales, fueron 460 mil 848 los registros realizados para varones y 512 mil para mujeres.

Sin embargo, el mismo ITE reveló que de ese total únicamente votaron 265 mil 221 hombres y 340 mil 311 mujeres, lo cual representó el 60.9 y 70.2 % de participación, respectivamente.

De igual forma, el padrón electoral del INE demuestra que las mujeres son mayoría, pues tiene el registro de 541 mil 377 por 489 mil 561 hombres, lo cual da un total de un millón 30 mil 938 ciudadanos inscritos.

Por su parte, la lista nominal tiene registrados a 481 mil 459 hombres y 534 mil 686 mujeres, con un total de un millón 16 mil 145, por lo cual también muestran una mayoría, todos esos con corte al pasado 11 de agosto.

Con lo anterior, puede interpretarse que fue la fuerza femenina la que definió la contienda electoral, donde resultó ganadora Lorena Cuéllar Cisneros.

De esta forma, la mujer ha ido ganando terreno en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos político-electorales, no solo para votar sino también para ser votada.





MAYORÍA EN EL CONGRESO

Por primera vez en la historia, en la LXIV Legislatura del Congreso de Tlaxcala las mujeres son mayoría, algo que no había sucedido jamás en la entidad, lo cual es prueba de que la paridad entre hombres y mujeres está cada vez más cerca y crece constantemente.

Muestra de la creciente participación de este sector es el Congreso del Estado, pues de no presentarse ellas no existe quórum para sesionar, como ya sucedió en marzo pasado, cuando por sumarse al movimiento un Día sin Mujeres las legisladoras no acudieron al recinto y la sesión tuvo que ser suspendida.

También, de acordarlo, podrían ser ellas quienes aprueben o no las iniciativas presentadas, sin que el voto de los varones pueda contradecirlo, pero han mantenido la madurez política de dialogar y alcanzar acuerdos de mayoría.





EN MUNICIPIOS FALTA REPRESENTACIÓN

Aunque la intervención de las mujeres en la política ha aumentado considerablemente, aun existen espacios donde falta representación del género femenino, tal como lo son las presidencias municipales, pues de las 60 que existen en Tlaxcala únicamente siete alcaldesas en la entidad son quienes presiden las demarcaciones de Tequexquitla, Mazatecochco, Sanctórum, Tenancingo, Yauhquemehcan, Benito Juárez y Santa Catarina Ayometla.

VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

Aunque en julio pasado el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) sentenció que el expresidente y exsíndico de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y Nicolás Gutiérrez de Casa, fueron sentenciados para ingresar al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) y también el local, hasta el momento ninguno de los exfunconarios ha ingresado a ninguno de los registros.

De acuerdo con el Tribunal, ambos servidores públicos ejercieron violencia política en razón de género en contra de Eliuth Hernández Cortés, entonces presidenta de comunidad de Xaxala.

Además, el Pleno del TET también estableció una amonestación pública a los exfuncionarios municipales, así como de medidas de reparación integral consistentes en que la actual integración del ayuntamiento de Chiautempan sea quien cumpla con la medida de que en una sesión de Cabildo ofrezcan una disculpa pública a Eliuth Hernández Cortés por las conductas cometidas en su contra por los referidos exservidores públicos, las cuales fueron discriminatorias y generaron la obstaculización del cargo que ostentó como presidenta de comunidad de Xaxala.

Como medida de no repetición, el Tribunal conminó a Domínguez Rugerio y Gutiérrez de Casa para que se inscriban y concluyan de manera satisfactoria un curso en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuyo costo estará a su cargo, el cual deberá orientarse a la promoción y protección de los derechos de las mujeres para sensibilizar a las personas agresoras en los derechos políticos electorales de la mujer y las implicaciones de la violencia política contra la mujer por razón de género.