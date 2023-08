Afecta granizada la cosecha de manzana en Tepetitla de Lardizábal

En 5.8 millones de pesos se estiman las pérdidas económicas que enfrentan fruticultores de Tepetitla de Lardizábal debido a una granizada que acabó con buena parte de la producción de manzana. La fuerza del granizo -inició en la Malinche y terminó en el Popocatépetl- dañó las manzanas de las variedades Golden y Gala de Nueva Zelanda, que comenzaban a madurar en 13 hectáreas en las huertas situadas en ejidos de San Juan Molino.

La tarde del tres de junio el fenómeno meteorológico causó daños a viviendas y plantíos de municipios del centro y sur de Tlaxcala, y a lo que el año pasado fue un modelo en la cosecha de fruta, con asistencia técnica de investigadores de Chihuahua.

En este temporal casi todo está perdido, pues las huertas no están aseguradas porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el programa del Fondo de Desastres Naturales. De hecho, en 2022 la cosecha fue comerciada en 30 mil pesos la tonelada con la cadena comercial Walmart.

El Sol de Tlaxcala constató los daños entre besanas, las manzanas en estado de putrefacción en la tierra. Otras no han sido cosechadas porque presentan partiduras. El fruto no maduró parejo y tampoco creció.

Lo que fue un trabajo de ocho años en las huertas quedó en pérdida casi total y sin apoyos de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA). De una hectárea se estimaba cosechar 30 toneladas de manzana, en Tepetitla hay hectáreas y esperaban un promedio de 195 toneladas del fruto.





PROFESIONAL DE CHAPINGO, AL RESCATE

Pérdidas económicas por más de cinco millones de pesos dejó la granizada en Tepetitla de Lardizábal | Tomás Baños

De pronto el cielo se oscureció, sentí el viento muy frío y comenzó a granizar, fueron como 15 minutos parejitos. Maíz, hortalizas y frutas se perdieron, expresó Lázaro Estrada Estrada, ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma de Chapingo.

Ya que el daño a la fruta por granizo podría causar una plaga letal en la huerta, el especialista dijo que después de los daños aplicó fungicidas, fertilizante, calcio, aminoácidos e insecticidas.

Lo anterior, para prevenir la plaga conocida como mancha de fuego (Erwinia amylovora). Salvar a los árboles fortaleciendo el sistema inmunológico y para cicatrizar las heridas en el fruto. Relató que hubo manzanas que recibieron entre 10 y 20 impactos de granizo, dejando la acidez del jugo del fruto derramado; la fruta de inmediato se manchó y poco había que hacer.

Me dijo don Mario (Leal) que, después de esperar ocho años, era el temporal de la consagración, pues el año pasado fue de inversión… Se presentó buena floración y los árboles estaban cargados, solo que vino la granizada y arrasó con todo, enfatizó.

El especialista dijo que una cuadrilla de trabajadores de Tepetitla de Lardizábal corta el fruto y lo seleccionan para vender la mínima parte que no está dañada.

Tenemos dos alternativas: que nos compren la manzana para jugo o de plano regresarla a la tierra como composta, pues en poco tiempo las malas pudren a las buenas, afirmó.





NUNCA GRANIZABA EN TEPETITLA: AGRICULTOR

La tarde del tres de junio al agricultor del ejido de Tepetitla de Lardizábal se le hizo raro la caída de granizo. Aquí es muy raro que existan daños por granizadas, en 50 años no recuerdo nada parecido, acabó con todo: maíz, col, epazote y cebollas, los árboles de limón con los azares en el piso, recordó.

Mencionó que el sábado pasado sobrevino otra granizada, pero con más daño en Nativitas que en las tierras de cultivo de su ejido. El veterano consideró que esto se debe al cambio climático que vive el planeta.





TITULAR DE LA SIA EN CONGRESO

Frente al desastre natural que viven los productores en las huertas, Rafael de la Peña Bernal, titular de la SIA, se justificó al informar que estaba fuera del país como participante en un congreso internacional de agricultura.

Los afectados comentaron que buscaron al funcionario estatal para informarle de los daños y ver la posibilidad de incluirlos en un programa de apoyo con malla antigranizo.

No obstante, su secretario particular informó que no estaba en la ciudad de Tlaxcala.

Una disculpa, no estoy en Tlaxcala, salí a un congreso internacional de agricultura, expresó Rafael de la Peña a este Diario.