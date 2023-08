Discuten “por amor” al municipio de Yauhquemehcan

Durante sesión de cabildo, el síndico Hernández García dijo que si defender los intereses del municipio, en este caso los límites territoriales y brindar certeza jurídica a las empresas que se instalan en la demarcación lo lleva a prisión, será “por amor al municipio”.

Después de la negativa de la alcaldesa en apoyar al síndico, este último informó: “Yo veré cómo salgo de esta… quizá sea más amor por defenderlo –al municipio- a costa de lo que tengamos que pasar”. Pero luego fue más duro: “Yo creo que con el comentario que usted hizo de mis omisiones, de mis errores, pues está defendiendo más la postura de Apizaco y apoya los atropellos del municipio de Apizaco”.

Luego, la munícipe reviró: “Desconozco los argumentos de esa demanda no, no, no la conozco, no soy abogada, pero lo que sí puedo decir, el haber retirado los sellos, en sí mismo, desde mi punto de vista, es un tema muy delicado, muy, muy, muy delicado”.

Tras la negativa de la presidenta, Hernández García argumentó que para pagar la asesoría de Orlando Santacruz Carreño, el municipio sí tiene recursos, pero no para defender los intereses del pueblo. Y el síndico cerró: “Sé que el amor por Yauhquemehcan entre usted y yo es un abismo… usted ha sido testigo de dos ocasiones que he dado el alma por usted para poder defender un sueño de transformar, puse en sus manos toda mi esperanza, el apoyo de mi familia y el respaldo económico –a su campaña-”.

Eso sí, varios regidores y delegados mostraron su apoyo al síndico.