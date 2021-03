El 40 % del mercado capitalino presenta afectaciones

El 40 % del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras, en la capital, presenta afectaciones en su infraestructura, que van desde filtraciones en la cisterna, drenaje e instalaciones eléctricas, las cuales son difíciles de remodelar.

Esto fue checado por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia del Gobierno federal que ha efectuado diversos recorridos previos por las instalaciones para detectar la serie de daños en el centro de abasto y poder planificar un proyecto moderno, espacioso, funcional y con mayor iluminación.

Durante la presentación del proyecto de reconstrucción de un nuevo mercado municipal a cargo de la Sedatu, fueron evidenciados los deterioros en las instalaciones que tienen 40 años vigentes, de ahí la necesidad de construir un espacio que beneficie a la sociedad, pero sin imposiciones y respetando la decisión de los locatarios, precisó Alberto Martínez flores, director de supervisión del programa de Mejoramiento Urbano en el país.

Agregó que el gobierno de la República tomará en cuenta la opinión de los comerciantes, pues un nuevo mercado no puede construirse al no estar de acuerdo los implicados, pero continuarán insistiendo en que necesitan nuevas instalaciones por la seguridad de ellos y de sus clientes.

Precisó que la labor de Sedatu es llevar a cabo el proyecto, de la mano de los gobiernos estatal y municipal, por lo que han detectado los problemas en instalaciones eléctricas, sanitarias, en la cisterna ubicada al lado del tiradero que provoca filtraciones de aguas negras con potable y drenaje tapado, entre otras fallas que conllevan a una intervención.

Además, descartó que con el recurso federal pueda efectuar una remodelación.

NO A LA DEMOLICIÓN: LOCATARIOS

Durante la asamblea para presentar el proyecto del nuevo mercado municipal Emilio Sánchez Piedras, los locatarios refrendaron su rechazo a la obra, pues aseguraron que no se saldrán de su espacio de trabajo y defenderán su patrimonio.

Al tomar la palabra, el locatario Cristóbal N., efectuó la entrega de un documento a las autoridades de la Sedatu y municipales, el cual contiene su rechazo a la demolición y precisan una serie de peticiones para reparar los daños.

Así, con pancartas en mano y, al grito de “no a la demolición”, los comerciantes se negaron a escuchar la presentación del proyecto y se retiraron del lugar.

Antes, los quejosos reconocieron las afectaciones y aseguraron que ellos serán los encargados de efectuar los cambios y mejoras, pues destacaron que han sido objeto de una campaña de desprestigio.

Otro locatario pidió que el recurso del proyecto sea aplicado en la remodelación para hacerlo más atractivo y en beneficio de la población.

Además, puntualizó que cuando inauguraron el mercado municipal en 1980, el espacio fue proyectado para 100 años, por lo que restan 60 años de funcionalidad.

Rechazó la propuesta de ser reubicados en las instalaciones de la extinta tienda de Soriana Mercado, pues acusaron que no tiene la capacidad para albergar a los más de 370 locatarios.

MERCADO MODERNO Y FUNCIONAL

El proyecto de la Sedatu es crear un mercado municipal moderno y funcional para atraer a más clientes, ahorrar energía eléctrica y contar con más espacio en los pasillos.

Así lo reveló personal de la dependencia federal durante la presentación de la maqueta y nueva imagen del centro de abastos localizado en la capital.

Externó que crearán más espacios para comer, retirarán la humedad y goteras que ocasionan riesgo de cortocircuito.

Además, dijo que harán que la iluminación sea más eficiente para evitar lugares oscuros y permitir un ahorro de energía eléctrica.

Respecto a los locales, serán respetados los metros de cada espacio y la ubicación actual, agregarán zonas arboladas, mejorarán la ventilación y ampliación en los pasillos, mayores accesos y tránsito de personas. Incluso serán empleados materiales con alta resistencia.

En la imagen externa, habrá espacios con atención al exterior, serán intervenidas las banquetas y explanadas para un mejor desplazamiento de las personas con discapacidad o algún limitante en la movilidad.

En cuanto a la seguridad, tendrán un sistema de videovigilancia y serán instaladas estructuras de herrería que permitan cerrar los locales que lo necesitan para evitar el robo de mercancía.

NO HABRÁ REMODELACIÓN: GUTIÉRREZ MORALES

A su vez, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, secretario del ayuntamiento, precisó que no habrá remodelación con el recurso del gobierno federal, pues de no lograrse la construcción de un nuevo mercado tendrán que devolver el dinero. Aclaró que no hay forma de efectuar una remodelación, pues el proyecto del gobierno federal es una reconstrucción total.

Lamentó que los locatarios no aprueben el proyecto, pues no sabe hasta cuándo habrá otra oportunidad de que la capital sea beneficiada con un recurso importante para mejorar la imagen urbana y que beneficiará a la sociedad tlaxcalteca.

Finalmente, dijo que la decisión deberá tomarse antes del 15 de marzo para efectuar el traslado de los locatarios y comenzar los trabajos.

