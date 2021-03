Insisten locatarios en la no demolición del mercado capitalino

Los locatarios del mercado municipal de Tlaxcala "Emilio Sánchez Piedras" mantienen firme su postura de oposición a la demolición del inmueble.

Local Rechazan locatarios demolición del mercado municipal en la capital

La mañana de este lunes, durante una reunión informativa en la que sería presentado el proyecto de modernización, rechazaron de forma contundente la reconstrucción total del mercado, al argumentar que tiene una vida útil de más de 50 años y que las autoridades federales deben limitarse únicamente a dar un mantenimiento correctivo.

Concentrados a las afueras del mercado capitalino, el grupo de comerciantes citado ni siquiera quiso conocer el proyecto que iba a presentar la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu), del gobierno federal, que busca una ubicación igualitario de todos las locales, cuya inversión es de 111 millones 294 mil 998 pesos.

Foto: Karla Muñetón

De forma verbal, pero también a través de pancartas colocadas en las inmediaciones del mercado, los dueños de los comercios se pronunciaron en contra solo de la demolición, pero no de una modernización que no implique tirarlo.

No al autoritarismo del gobierno estatal", "no a la destrucción de nuestro patrimonio", "no a la demolición del mercado Emilio Sánchez Piedras" y "los locatarios estamos en contra de la demolición del mercado", son algunas de las consignas colocada.

Crece riesgo en el mercado de la Capital



Más información aquí ➡ https://t.co/OjAIY3nYM0#Municipios — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2021

Además, criticaron que mientras se lleva a cabo la reconstrucción del inmueble les propusieron ser instalados en donde antiguamente estaba Soriana mercado, pues argumentaron que es un espacio insuficiente para los cerca de 300 locatarios que actualmente hay en el mercado, además de que no existen las condiciones para que se trasladen todos, como es el caso de las fondas.

Foto: Karla Muñetón

Por su lado, las autoridades federales y municipales explicaron que resulta más económico y viable hacer una construcción total del mercado (un proceso que puede tardar hasta 8 meses), que solo una remodelación aseguramos que consistiría sólo en parchar los desperfectos.

Además, pidieron la comprensión y el apoyo de los locatarios, pues señalaron que será benéfico en sus ventas al tener una distribución igualitaria de los locales.

Regresan comercios a su horario habitual, en Chiautempan



Conoce más ➡ https://t.co/HsMoeGg6HT#Municipios — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 20, 2021

Te puede interesar

Municipios Pago digital de predial incrementa en la capital

Municipios Se oponen ciudadanos al derribo de árboles en parques de la capital; lanzan petición para evitarlo