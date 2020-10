No es apto santuario de Atlihuetzia: Obispo

No hay condiciones físicas para abrir el santuario diocesano de los Niños Mártires de Tlaxcala, ubicado en Atlihuetzia, Yauhquemehcan, ya que es muy antiguo y pondría en riesgo la integridad de la feligresía, aseveró el obispo de la entidad, Julio Cesar Salcedo Aquino.

Local Olvidan sana distancia por “Arcángel Miguel”, en Nativitas

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, declaró que el espacio es muy antiguo y no tiene salidas de emergencia en caso de desastres, así que el Instituto Nacional de Antropología e Historia debe restructurarlo, pero en este momento no es una de sus prioridades, como sí lo son los templos de San José, Ocotlán, Tepeyanco e Ixtacuixtla.

“Me han propuesto hacer algunas celebraciones ahí, pero no acepto porque no hay medidas de seguridad si surgiera algún imprevisto, no tiene salidas, entonces cuando me insisten en celebrar misas ahí, me he mostrado renuente”, subrayó.

La leyenda del maíz, la planta sagrada de México para el mundo



Los detalles en ➡ https://t.co/mGQuWW68TP#Maiz #Campo @SECTUR_mx @Mary_Luisa_AG pic.twitter.com/bJeloZVd88 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 29, 2020

El máximo jerarca de la grey católica en la entidad, estableció que el santuario no tiene techo, carece de salidas de emergencia, puntos de reunión y todo ello representa factores de riesgo para la gente, así que la iglesia ha actuado responsablemente al mantenerlo cerrado.

EL SANTUARIO DE LA MISERICORDIA, MEJOR OPCIÓN

Municipios Piden al arcángel Miguel que se acabe la Covid-19

Por otro lado, refirió que es mejor opción el Santuario de la Misericordia, en honor a los Santos Niños Mártires, ubicado en Tizatlán, ya que además de convertirse en la casa de los patronos de la niñez mexicana, sería un punto de convergencia y apoyo para enfermos y familiares, que acudirán al Nuevo Hospital General de Tlaxcala.

“La intención de la iglesia es apoyar a los necesitados, por ello considero que al estar cerca del hospital sería un punto de apoyo para las personas que sufren, creemos que podría servir a las familias que llegan de lejos y no tienen dónde descansar, dónde bañarse o incluso comer”, refirió.

Amplian periodo para la entrega de cartillas del Servicio Militar Nacional



Más Información aquí ➡ https://t.co/fevj3HCqNa#CartaMilitar pic.twitter.com/YtbSVs4cyn — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 29, 2020

Por último, insistió en que será un espacio de misericordia, como rezará su nombre, pues su principal misión será apoyar espiritualmente y en especie a las familias y enfermos que lleguen al nuevo nosocomio de la entidad.

Local Pide Obispo de Tlaxcala dar acompañamiento a niños y adolescentes para su crecimiento en la fe

El Santuario de la Misericordia será un espacio importante para la fe católica, pero desconozco a la fecha cual es el avance que registra

Julio Cesar Salcedo Aquino / Obispo de Tlaxcala.

Exigen con marcha despenalizar aborto en Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/DMMYW65lJR#AbortoLegal #28S pic.twitter.com/LnN6vlaK4Z — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 29, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Continúan visitas a la Barca de la Fe

Local Celebran hoy canonización de los “Niños Mártires”