“No nos aferramos a nada, solo queremos trabajar”, dicen ambulantes de la Capital

“No nos aferramos a nada, solo queremos trabajar” fue la exigencia de los comerciantes ambulantes de la capital tlaxcalteca al manifestarse frente a la presidencia municipal, a una semana de ser retirados del exterior del centro comercial Aurrerá, ubicado en la calle Guillermo Barroso Corichi, así como en la Zitlalpopocatl.

En su manifestación demandaron que las autoridades municipales los dejen reinstalarse para el resto de noviembre y diciembre, para posteriormente reubicarlos mediante un proyecto factible, tras insistir que en estos días no han tenido ingresos para sus familias.

En representación de los comerciantes, Francisca Onofre, Angélica Velazco e Isabel Sánchez, manifestaron que requieren vender la mercancía relacionada con las fiestas navideñas, necesitan recuperar lo gastado y pagar los préstamos que pidieron.

Comerciantes ambulantes de diferentes giros protestaron en la Capital. | Daniel Munive

Defendieron que en la calle se ganan dinero para vivir al día, pero el ayuntamiento de Tlaxcala no los respalda, escucha ni da soluciones.

Aclararon que no piden tratos preferenciales, ni que les regalen algo en especial, solo necesitan ingresos para sus hogares, ya que tienen hijos y en otros casos sus familiares padecen de alguna enfermedad.

“Somos de varios giros, pero vamos al día, muchos recurrimos al préstamo, se nos desperdician las verduras, la comida y de dónde vamos a sacar si no tenemos trabajo. También tenemos familiares enfermos, necesitamos dinero para llevarlos al médico. Pónganse en nuestro lugar”, reprocharon.





Demandaron la atención de la alcaldesa Maribel Pérez Arenas para tener el permiso de regresar a las calles, pues la propuesta de reubicarse en la parte trasera de Aurrerá no les conviene porque no pasa gente.

“Yo vendo fruta, voy al día. Si un cliente me pide un coctel se lo preparo, pero si no vendo se desperdicia el producto. Tengo un préstamo, al no pagar me cobran intereses”.

Por su parte, el dirigente de Antorcha Campesina en Tlaxcala, Isaías Chanon Hernández confirmó que se reunieron con la gerencia de Aurrerá y les dijeron que sí pueden reinstalarse siempre y cuando respeten su propiedad, de ahí que pidió al ayuntamiento que deje a los comerciantes estar en las calles en la temporada Guadalupe-Reyes.

Chanon Hernández dijo que no hay ningún acuerdo ni avance de negociación con las autoridades del gobierno municipal, pero insistirán en ser reinstalados para que por medio del comercio obtengan recursos económicos.

