Presencia de turistas favorece a comercios en Sábado Santo

Durante este Sábado Santo, turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de los atractivos culturales, históricos, religiosos, artesanales y recreativos de la capital tlaxcalteca, afluencia que beneficia a los prestadores de comercios y servicios.

Local

Lee más: ➡️Arranca operativo “Semana Santa Segura 2022”

En un recorrido, El Sol de Tlaxcala atestiguó que turistas optaron por visitar los museos, murales de Palacio de Gobierno, la parroquia de San José, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza Xicohténcatl, además de la diversidad de artesanías y de la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, que tuvo corrida.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Marlene Alonso Meneses Resiliencia / Renacimiento espiritual: reflexiones en Semana Santa

Los murales de Palacio de Gobierno fueron los más concurridos este sábado; diversos guías turísticos ofrecieron recorridos para compartir puntualmente la historia del estado.

Entrevistada al respecto, María Cristina Moreno, procedente de Texcoco, Estado de México, afirmó que la capital tlaxcalteca es un lugar turístico valioso por su historia y su calidad de vida, por eso decidió venir a conocer.

Es la primera vez que estoy en Tlaxcala, la ciudad se ve tranquila y eso cuenta mucho. El recorrido turístico está interesante, es mucha historia, eso es lo emocionante de conocer los lugares de México, resaltó.

Sigue leyendo:➡️Por vacaciones refuerzan autoridades de Tlaxcala la vigilancia

Por su parte, Genaro Bretón, de la Ciudad de México, expresó que el servicio que ofrecen los guías de turismo les ayuda a conocer de la historia.

“Contratamos el servicio del guía, la ventaja es que nos explica bien. Nos van narrado la historia de Tlaxcala, es una ciudad muy bonita y se ve segura. Hasta el momento estamos muy a gusto”, anotó.

En tanto, Inés Godínez, visitante de Puebla, mencionó que este Sábado de Gloria prefirió visitar Tlaxcala por su cercanía y tranquilidad.

Local Domingo de Pascua con mala calidad del aire en 60 municipios de Tlaxcala

Te recomendamos:➡️Coordinan en Tlaxcala acciones de salud para Semana Santa

Vengo con mis hijas y me gusta la ciudad, los servicios son buenos y el costo es más accesible que en Puebla. El ambiente es tranquilo, no se siente el estrés de la ciudad, por eso me gusta venir en familia.

LOS SERVICIOS DE TRANVÍA

Local Abarrotan familias el centro de esparcimiento La Cueva, en Apetatitlán

Más detalles:➡️Operativo de Semana Santa inicia este día: vigilarán lugares de esparcimiento en el estado

Este Diario observó que los servicios de tranvía son de los más solicitados por los turistas, pues los recorridos contemplan 30 puntos. Una responsable de tranvía informó que el costo del viaje es de 90 pesos, incluye lugares como la Basílica de Ocotlán, el Mirador, Casa de Artesanías y Palacio de Gobierno.

Confirmó que en esta Semana Santa sí registran afluencia de visitantes, lo cual favorece a los prestadores de servicios turísticos. Sí estamos recibiendo visitantes procedentes del centro del país, también del norte y del sur. Vemos que sí les llama la atención el recorrido de tranvía que tenemos todos los días a diferentes horas del día, incluyen la explicación de los guías.

Local Bañistas evitan comer pollo por la alerta epidemiológica

Entérate:➡️Sí programan familias de Tlaxcala unos días de descanso

COMERCIOS Y SERVICIOS

En tanto, comercios y servicios tlaxcaltecas coincidieron en tener buenas ventas en este periodo vacacional. Restaurante, cafeterías, bares, heladerías, tiendas de ropa y de artesanías son los más favorecidos.

Mario N., responsable de un restaurante del Centro Histórico afirmó que incrementaron sus ventas ante la presencia de comensales en la hora de los almuerzos y comidas.

Local Sebastián soñó con ir al mar, pero lo llevaron a La Trinidad

Continúa leyendo:➡️Chiautempan, epicentro de la Semana Santa

Tenemos familias que están viniendo a comer en estas vacaciones, ofrecemos tanto el menú a la carta como buffet para los fines de semana. Sí vemos buenas ventas, sí hay afluencia de clientes, dijo.

De la misma forma, los hoteles de la capital reportan reservaciones durante este fin de semana de turistas que alquilan habitaciones de uno a dos días, en promedio.

Local Viven tlaxcaltecas tradicionales días de campo en la Malinche, este Sábado de Gloria

Más información:➡️Fortalecerá la Semana Santa fe y tradiciones en Chiautempan, afirma párroco Ranulfo Rojas

MÓDULOS TURÍSTICOS ACTIVOS

La Secretaría de Turismo estatal (Secture) informó que están en funciones 13 Módulos ubicados en las oficinas de la dependencia, frente al zócalo capitalino, Ocotlán, Zoológico del Altiplano, Val'Quirico, así como en Huamantla, Tlaxco, Ixtenco y Calpulalpan.

Durante este periodo vacacional ofrecen servicio de 10:00 a 17:00 horas; la Secture difunde el catálogo turístico que incluye rutas del agave, toros, miel, así como Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas, lugares religiosos, históricos, culturales y recreativos.

Local Lento tránsito en la Tlaxcala-Puebla pese a ampliación

Te puede interesar:➡️Pide párroco de Apizaco vivir Semana Santa sin tecnología





EL APUNTE

Recomendaciones básicas en vacaciones: llamar al 911 en caso de emergencias; usar el cinturón de seguridad; no ingerir bebidas alcohólicas al manejar, y cerrar correctamente las viviendas.