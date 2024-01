Reconsiderar su decisión, pide Karina Erazo a burócratas que renunciaron al Sindicato “7 de Mayo”

Al decirse respetuosa de la determinación que tomen burócratas adheridos al Sindicato “7 de Mayo”, Karina Erazo Rodríguez, recién ungida secretaria general del Comité Ejecutivo, solicitó a poco más de mil agremiados valorar la decisión de renunciar.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, argumentó que uno de los motivos para que los agremiados reconsideren su postura es que Enrique Escobar Cortez, quien en algún momento fue virtual dirigente del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”, fue despedido como empleado del gobierno de Tlaxcala.

Por otro lado, al ser cuestionada por el anuncio hecho por el grupo opositor de que crearán una nueva organización sindical, y que además se convertirán en la más grande del estado, Erazo Rodríguez indicó que el número de aglutinados que presumen se debe a que entregaron muchas plazas aparentemente de forma irregular.

“Ellos basificaron a más no poder; hicieron 400 sin darlas de alta en el padrón y yo creo que se están agarrando de esos compañeros para hablar del número de agremiados, pero yo no creo que aglutinen el número que presumen”, expresó.

Por otro lado, aseveró que la Toma de Nota que le entregó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el pasado 29 de diciembre es completamente legal, pues la autoridad federal determinó que llevaron a cabo un proceso apegado a derecho y en los tiempos establecidos.

“La Toma de Nota nos da la legalidad. Me sorprende de los compañeros que al no saber de los procedimientos los siguen engañando (a los sindicalizados) y siguen desestabilizando al sindicato… no hay más que esperar porque no se trata de un amparo, sino del nombramiento legal”, remató.

GOBIERNO SERÁ RESPETUOSO DE LAS AUTORIDADES

En tanto, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Información, que encabeza Augusto Ramírez, sostuvo que como patrón será respetuoso de las determinaciones y resoluciones de las autoridades, en este caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

El Ejecutivo tlaxcalteca destacó que acatará las resoluciones a que haya lugar en este tema y, al atender esas instrucciones, protegerá los derechos laborales de todos los trabajadores sindicalizados.

La administración estatal confió en que las relaciones entre los diversos grupos sindicales serán en concordia, en beneficio de los trabajadores.

La Toma de Nota entregada a Karina Erazo Rodríguez la nombra como líder del “7 de Mayo” del 23 de septiembre de 2022 al tercer viernes de 2028.