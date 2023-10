Rehabilita IMSS siete quirófanos para mejorar servicio de operaciones

Para optimizar el servicio y contar con modernas instalaciones en favor de sus derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala mejora de la infraestructura de siete quirófanos distribuidos en tres de sus hospitales.

En el Hospital General de Zona No. 1, ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl, son cuatro los quirófanos que están en mantenimiento; en el Hospital General de Subzona No. 2, con sede en Apizaco, son dos salas de operaciones y en el Hospital General de Subzona No. 8 rehabilitan uno.

Los siete quirófanos que tiene el IMSS en un total de tres hospitales son rehabilitados.

El titular del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado del IMSS en el estado, Julio Gutiérrez Méndez, precisó que las remodelaciones en los quirófanos son graduales, para no detener las operaciones de emergencia relacionadas con cesáreas, problemas del corazón, de vesícula, fractura expuesta, entre otras.

Luego, aclaró que el personal de salud del IMSS deberá ocupar las instalaciones de los quirófanos en las urgencias que lo ameriten, por eso los trabajos de remodelación son escalonados, de tal manera que siempre esté disponible una sala de operaciones para las emergencias.

Gutiérrez Méndez informó que la Dirección General del IMSS destinó a Tlaxcala una inversión de 15 millones de pesos. Los trabajos de rehabilitación son graduales en octubre, noviembre y deberán finalizar en diciembre de este 2023.

Aclaró que algunas cirugías programadas, que de acuerdo con el criterio médico no ponen en riesgo la vida del paciente, serán recorridas hasta que estén concluidos los trabajos; por lo que pidió a los derechohabientes tener comprensión en esta etapa de rehabilitación de las instalaciones del IMSS, que al final son en beneficio de los trabajadores afiliados y sus beneficiarios.

Con esta mejora buscan optimizar los servicios que ofrece el IMSS.

Julio Gutiérrez destacó que en el caso del Hospital General de Zona No. 1, desde el 2016 no se hacía una inversión en la infraestructura, por lo cual están aprovechando la autorización del presupuesto para Tlaxcala. En el caso del nosocomio ubicado en Apizaco, desde 1998 no había trabajos de remodelación.

Afortunadamente nivel central nos otorgó un recurso para rehabilitar. Algunos procedimientos serán diferidos, pero no suspendidos, mientras están los trabajos de mantenimiento. Si una cirugía se necesita, se hará. Necesitamos hacer esas adecuaciones para beneficio de la población, subrayó.

El titular del IMSS mencionó que en el Hospital General de Subzona No. 8 rehabilitan un quirófano, además de remodelaciones de la farmacia, el archivo clínico, el Centro de Atención a la Diabetes, así como del área de vestidores y el comedor del personal.

“Siempre van hacer áreas de mejora en los servicios, para el IMSS en Tlaxcala es muy importante hacer inversión. Las áreas de remodelación están señaladas con barreras de protección, también para evitar el menos ruido posible y el polvo”

Julio Gutiérrez Méndez

Julio Gutiérrez exhortó a los trabajadores a realizar su trámite de alta ante la Unidad Médica Familiar que les corresponde, pueden hacerlo de manera presencial o en línea, para que junto con sus beneficiarios tengan el servicio médico.

Al tiempo, recomendó al beneficiario tener siempre a la mano el Número de Seguridad Social, además de la Clave Única de Registro de Población, y si es el caso, saber el nombre de los medicamentos que toma por si llega a urgencias médicas.

3 hospitales tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala.

7 quirófanos en total funcionan en los hospitales ubicados en Apizaco y Tlaxcala capital.

