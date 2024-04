Retraso en beca complica gastos familiares: Amelia Bonet, médico poblana residente en el ISSSTE Tlaxcala

Para la médico residente del servicio de ginecología del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Tlaxcala, Amelia Bonet Ramírez, la demora en el pago de su beca le complica cumplir con los gastos familiares al tener dos hijos y trasladarse a verlos a la ciudad de Puebla, de donde es originaria.

En entrevista con este Diario, refirió que sus gastos principales son en la gasolina, pago de casetas, pensión de vehículos y alimentación, pues le resulta poco funcional quedarse en Tlaxcala. La médico residente foránea afirmó que prefiere viajar a Puebla lo más que pueda para ver a sus hijos que están al cuidado de sus padres.

Debo viajar con la frecuencia que más se pueda para ver a mis hijos. Me complica la situación porque tengo obligaciones con mis hijos. De cierta forma tengo que buscar la manera de cubrir esos faltantes de forma externa, muchas veces implica situaciones que salen de nosotros, compartió.

Por lo anterior, pidió a las autoridades del ISSSTE liberar lo más pronto posible el recurso económico de la beca, que es un derecho que tienen como becarios en los hospitales.

Es externar la petición, que se respete la beca que se nos da porque al final es el único ingreso que tenemos para nuestra manutención en general. Cada uno tiene su tipo y estilo de vida con sus historias, entonces cada uno sabe los gastos que tiene que cubrir, aseveró.

Amelia Bonet dijo que entre los médicos residentes hay padres de familia y otros tienen compromisos personales y familiares que deben cumplir y cubrir gastos económicos.

La médico residente solicitó al ISSSTE solucionar el problema de la liberación del pago de la beca, de tal forma que no transcurran más días porque eso les afecta. Por último, comentó que prefirió no rotar de hospital por lo mismo de no tener los recursos suficientes para cubrir el traslado, pago de renta y de alimentación.