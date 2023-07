Solo en preventa, la nueva prenda escolar

La venta libre del uniforme único para escuelas de Tlaxcala no ha comenzado. Hasta el momento, los productores solo tienen disponible la preventa de la prenda escolar, de ahí que muestran prototipos de la vestimenta oficial y realizan pedidos que serán entregados a partir del 21 de agosto, confirmaron los proveedores autorizados.

Pese a que Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en Tlaxcala, mencionó en un noticiero de radio que la prenda ya podía ser vendida y los padres de familia podrían adquirirlo, la información obtenida con las personas autorizadas desmiente la versión del también titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.

Este Diario contactó a algunos proveedores certificados y coincidieron en que respetarán la fecha de venta programada para el 21 de agosto, de ahí que, en este momento no es posible comprar la prenda que solo está disponible en preventa, que es la acción de ofrecer anticipadamente un producto o servicio antes de que esté disponible en el mercado.

Uno de los empresarios certificados dijo que solo mantienen acercamiento con las familias, tanto en las escuelas como en los puntos de venta y talleres, para que conozcan el prototipo del uniforme y el precio, con la finalidad de que hagan sus apartados o encargos.

Al tratar de comprar uno de los uniformes para nivel primaria, el productor reiteró que solo podía mostrar el prototipo, pero no entregar la pieza oficial que estará disponible hasta el 21 de agosto.

Al respecto, David Humberto Torres Barrales, director de la Ingeniería de Diseño Textil y Moda en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, mencionó que el 21 de agosto fue la fecha propuesta por los productores del uniforme, pues están preocupados por la piratería y les repliquen las prendas, tampoco quieren que una persona adquiera la pieza para desbaratarlo (separar las piezas) para fabricar sin tener la certificación.

Agregó que argumentaron que el ciclo escolar inicia el 28 de agosto, esperarán hasta los días más próximos para sacar la pieza y no dar oportunidad a los piratas.

Aclaró que la fecha no fue determinada por la Secretaría de Educación Pública del Estado o alguna autoridad gubernamental, pues fue un acuerdo entre las personas autorizadas, pero no existe norma legal que prohíba vender en este momento, pues si los proveedores deciden hacerlo no habrá limitantes.

Mencionó que no tiene registro sobre productores que hayan comenzado a vender el uniforme único, pues están tomando medidas para levantar pedidos sin entregar la prenda porque su acuerdo fue no mostrar el original hasta la fecha sugerida.

Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en Tlaxcala, reconoció que todavía no existe venta libre del uniforme único, pero iniciará en la Feria de regreso a clases que tienen programada antes del 21 de agosto.





Aunque no reveló fechas precisas, dijo que la feria será del tres al 20 de agosto en diferentes sedes, pero están por detallar la información.

Indicó que esperan la participación de productores para ofertar la prenda escolar, aunque algunos han externado que no quieren asistir porque se les complica trasladarse a todas las sedes de la feria o su producción no les permitirá tomar pedidos en otros lugares.