Un orgullo aparecer en calendario escolar, dicen Axel y Samantha

Durante un año, Samantha y Axel Portillo fueron la imagen de la versión estatal del calendario escolar 2022-2023, documento que fue distribuido en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de Tlaxcala. A unos días de que pierda vigencia el documento, los infantes compartieron que fue un orgullo y se quedan con una gran satisfacción por haber aparecido en las escuelas de educación básica.

En entrevista para este Diario, revelaron que son hermanos y viven en Contla de Juan Cuamatzi, estudian en la Escuela Primaria de Educación Indígena Maxixcatzin.

Samantha Portillo, de 10 años de edad, compartió que el nueve de junio de 2022, asistió con su hermano y una profesora a un programa de televisión, al que acudieron ataviados con ropa indígena, hecho que llamó la atención de los presentes.

Axel y Samantha visitaron las instalaciones de este Diario. | Gibran Espinoza

Más tarde, detalló que su entonces maestra Alma Sampedro recibió una llamada para indicarles que se trasladara a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) para tomarles unas fotografías, que hasta ese momento desconocían para que eran.

Dijo que una semana después les notificaron que la fotografía de los dos niños sería la imagen del calendario escolar 2022-2023 de la Sepe-Uset, pero no sabía el alcance que tendría e imagino que solo estaría en su escuela.

“Unas primas y otros familiares me comentaron que me habían visto en su escuela, que aparecía en el calendario escolar, no sabía de eso, pero fue bonito saberlo, me sentí orgullosa”, externó.

Axel Portillo, el otro infante que dio imagen al documento escolar y con 12 años de edad, mencionó que se emocionó cuando vio la impresión, fue una sensación satisfactoria y emocionante, pero con el paso de los días la situación se fue normalizando, aunque nunca perderá el orgullo de conseguir ese lugar.

Añadió que les comentaron que muchos niños tlaxcaltecas enviaron fotografías a la Sepe-Uset para quedarse con ese lugar, pero él y su hermana fueron los ganadores, aunque no sabían que estaban concursando por ese puesto.

Respecto a su familia, compartieron que sus padres mandaron a enmarcar un calendario escolar para tenerlo como recuerdo, pero el paso del tiempo hizo estragos y adquirió un color amarillo.

Ambos infantes exhortaron a la comunidad estudiantil a luchar por sus sueños, participar en los concursos porque les abren puertas, dar su mejor esfuerzo en la escuela y ser niños buenos.

Samantha Portillo combina sus estudios de nivel primaria con clases de oratoria, ballet, pintura e inglés; mientras que Axel Portillo toma clases de piano, oratoria y práctica natación.