Dan 55 años de prisión a feminicida de Cecilia N., familia pedía pena de 70 años

El feminicida de Cecilia N., recibió una pena de 55 años de cárcel por jueces del Juzgado Penal del Distrito de Sánchez Piedras, tras ser declarado culpable el pasado 20 de junio.

La familia de Cecilia N., exigía al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial una pena de 70 años en contra de Semey N., por lo que causó inconformidad que la pena solo fuera de 55 años.

Al exterior del Distrito de Sánchez Piedras, el papá de Cecilia N., Efrén López manifestó su molestia y tristeza por la pena asignada al feminicida de su hija, al expresar que no se sentó el precedente que querían.

El feminicidio de Cecilia N., ocurrió el 14 de mayo de 2021 en el municipio de Zitlaltepec y el pasado 20 de junio el juzgado penal del Distrito de Sánchez Piedras emitió un fallo condenatoria por el feminicidio de Cecilia N., hija de Efrén López político tlaxcalteca de izquierda y activista, quien desde el asesinato de su hija ha emprendido diversas acciones para buscar justicia.

No obstante, de no quedar conformes con la sentencia asignada al feminicida de su hija externó que siguió un "proceso doloroso" para sentar un precedente y no como en la mayoría de los casos que siguen un proceso abreviado.