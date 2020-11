Anatomía de lo Social | Mis tres amigos y la despedida de un “crack”

Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella.

Montesquieu

Debido al rebrote de la Covid-19, decidimos realizar nuestra reunión, aunque por obviedad no es del agrado de todos, otra vez mediante el uso de la tecnología, esperando solamente la hora indicada para ingresar a la plataforma digital, desde luego, organizados por el amigo de la bonanza, pues además de su nivel económico, también posee la preparación necesaria para la tramitología de este tipo de reuniones.

Justamente a la hora acordada, todos ingresamos, desde luego dándonos el saludo a la distancia, así como enseñando la evidencia que teníamos, junto a nosotros, una deliciosa taza de café, cada quién en la medida de sus posibilidades, pues hay “alguien” que tiene su cafetera y otros nos conformamos con una taza de café soluble, bueno, al fin y al cabo, era parte del ritual de nuestras reuniones.

Estoy muy consternado -dijo el amigo de la bonanza- pues el deporte mundial está de luto ante la pérdida de uno de los más grandes futbolistas de la historia, “el Pelusa” Diego Armando Maradona, quién de nosotros -lo decía a manera de pregunta- no recuerda aquel famoso gol llamado “la mano de dios” marcado en el mundial de nuestro país celebrado en 1986, desde luego, el gol tan polémico como la personalidad del astro argentino…

Sin duda la desaparición física de una persona es muy lamentable, sin embargo -hablaba el amigo de las contradicciones-, su trayectoria, indiscutible, en el ámbito deportivo, la empañó su adicción a las drogas, por eso, creo, dejo de ser el ídolo que muchos querían imitar, por otro lado, creo también que fue menor su popularidad a Edson Arantes do Nacimento “Pelé”, triunfador en diferentes mundiales de futbol…

Espera un momento -le refutó quien le precedió en la palabra-, para empezar a ti nunca te gustó el futbol, ni cualquier deporte, por eso tus comentarios son solo para contradecir el comentario, a nosotros, refiriéndose al resto de los amigos, sí nos gustaba ir a jugar cada domingo allá por los campos de “la Loma”, y por eso tenemos autoridad moral para decir que el Pibe fue un grande, el más grande de todos…

Te equivocas -interrumpió el interpelado-, el hecho de no haber jugado no quiere decir que no sea un aficionado al deporte, a poco ya no te acuerdas que yo les llevaba el agua cuando ustedes iban a los partidos, que por cierto tú eras medio malo, por eso te cambiaban a cada rato, todos nos reímos por la ocurrencia, porque sabíamos que era todo lo contrario…

No es cierto -prosiguió el de la voz-, solo fue un chascarrillo, porque sí, el equipo de nosotros siempre estuvo en las liguillas, bueno, mientras estábamos en él, por otro lado, sí estoy de acuerdo en que el futbol ha perdido a uno de sus más grandes jugadores, lamentable de verdad…

Hoy por la mañana -intervino el amigo de la mesura- estuve mirando en las noticias la declaratoria del fallecimiento de Maradona, una semblanza que, por ser breve el tiempo, no podía hacer referencia de tan distinguido deportista, sin embargo, se pudo percibir su trayectoria, desde su origen hasta su fallecimiento, en sus sesenta años de vida, se suscitaron grandes polémicas, pero sobre todo, su libertad para defender las causas injustas derivadas de malos gobiernos, sus tendencias políticas parecían inclinarse a reprocharle a los países poderosos el abuso sobre los países pobres.

De alguna manera -prosiguió- me parece que como jugador ha sido un gran ejemplo y, para muchos, el ídolo a vencer, pues seguramente habrán de pasar muchos años para encontrar a un futbolista de ese carisma y nivel que, para mi gusto, no tienen ni Messi ni Ronaldo, así es que la pena que embarga al deporte mundial, en especial al futbol, habrá de durar hasta que la imagen del hombre y del futbolista se haya diluido…

Tienes razón -tomó la voz el amigo que iniciara la conversación-, pocas resultarían las palabras para exaltar o criticar a una persona, lo cierto es que para quienes hemos sido aficionados a este deporte de multitudes, siempre habrá buenos recuerdos, y hoy el adiós para el “crack” Diego Armando Maradona…

Como el tiempo es breve y el espacio corto, les hice una sugerencia: les parece que aprovechemos el tiempo de la plataforma y hablemos de otros temas, sirve que nos servimos cada quien otra taza de café, todos estuvimos de acuerdo y decidimos cambiar de tema…