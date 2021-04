Campañas, agenda y propuestas

Terminó la primera semana de las campañas por la gubernatura estatal, y resulta innegable que la candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, le sacó el mejor provecho.De entrada, el arranque de su actividad proselitista le permitió colocar sus principales propuestas y, a partir de ello, logró dirigir la agenda electoral.

Ella fue la primera candidata en presentar su Declaración 3 de 3 ampliada. No solo hizo pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, sino también los resultados de sus exámenes toxicológicos y de no antecedentes penales, y declaró, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido condenada por violencia, ni delitos sexuales ni como deudora alimentaria.

De esta manera, la exalcaldesa capitalina puso por delante su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.

Por otra parte, Anabell Ávalos presentó sus propuestas en materia económica al sector empresarial, entre las que destacan los apoyos a las MiPymes y emprendedores ante la emergencia sanitaria, la generación de empleo a partir de la promoción industrial, el desarrollo de infraestructura para la competitividad con la construcción del Libramiento Nororiente, la creación del Observatorio Ciudadano Estatal para fomentar la participación de todos los sectores sociales en el crecimiento estatal, y el fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública para mantener a Tlaxcala entre las entidades con menor incidencia delictiva.

Finalmente, se pueden destacar los anuncios que la candidata de “Unidos por Tlaxcala” hizo en materia de salud. El primero es el Centro Estatal para la Atención del Trasplante Renal, que dará atención integral gratuita a los pacientes con insuficiencia renal en el estado. Esta propuesta va acompañada de una amplia estrategia que incluye diagnóstico y acciones de prevención, además del impulso de la cultura de donación de órganos. Y el segundo, una estrategia de salud con perspectiva de género, que incluye programas de embarazo deseado, detección de cáncer de mama y cérvico-uterino, clínicas de lactancia materna y mil días de atención a madre e hijo, a efecto de empoderar a las mujeres tlaxcaltecas.

En esta materia, la abanderada de “Juntos haremos historia” se vio rebasada, al presentar en redes sociales propuestas no articuladas bajo una estrategia concreta, como “acciones para contener el COVID-19”, mejorar “la calidad y atención de los 179 centros de salud en el estado”, “ampliar los horarios de laboratorios y farmacias con amplio surtido de medicamentos”, crear el “Instituto Estatal para Enfermos Renales”, “nuevas especialidades en hospitales” y que “los mejores médicos del estado ganen más y tengan más equipamiento”.

Las encuestas revelan que solo hay dos candidatas competitivas que disputan la gubernatura estatal, y las tendencias advierten que la distancia entre ambas se está cerrando, por lo que el rumbo de las campañas será fundamental para lograr su propósito.