Cierre de campaña

Hemos llegado a la etapa final de la campaña, la etapa decisiva de la lucha política para lograr la transformación que necesita Tlaxcala. La Cuarta Transformación.

A lo largo de la campaña recorrimos todo el estado, conversamos con miles de nuestros paisanos de todas las clases sociales, platicamos con líderes y sus organizaciones, con las mujeres y los jóvenes; porque nosotros hoy y siempre privilegiamos el diálogo, creemos en el valor de la palabra, no en el valor de la dádiva humillante. No aceptamos la compra de voluntades, no admitimos que el dinero sea utilizado como el lubricante de la estructura electoral.

Seguimos el ejemplo de nuestro valiente, incansable y patriota líder Andrés Manuel López Obrador.

Durante nuestra campaña escuchamos miles de voces de indignación, los tlaxcaltecas están a favor del cambio y la transformación, quieren paz y un futuro digno para sus hijos. Desean liberarse de esa pesadilla del pasado que hizo ricos a unos cuantos y empobreció a muchos.

Los tlaxcaltecas hoy están contra la manipulación del hambre y la utilización de la necesidad para inducir el voto. Muchos trabajadores están bajo amenaza arriesgando sus empleos, pero con todo valor se han sumado a nuestra lucha. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo y estímulo.

En nuestro caminar hemos recogido inquietudes, reclamos, esperanzas y hemos presentado nuestras propuestas. No tenemos la menor duda que los candidatos de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” tenemos las propuestas que ofrecen la certeza, la seriedad y la firmeza para lograr la transformación.

Nuestras propuestas reflejan el compromiso y la responsabilidad, el conocimiento y el valor que se requieren para la transformación; lograr la pacificación, desterrar la corrupción, disminuir la pobreza y todas esas cosas que nos tienen naufragando como un estado que sobrevive gracias a las aportaciones del Gobierno Federal.

Aspiro a ser Gobernadora para representar los intereses de todos los tlaxcaltecas, estoy preparada para ello, mi origen, mi formación, mis principios, mis valores y el cariño a mi pueblo son mi inspiración; sus preocupaciones y sus carencias son las mías.

Aspiro a ser la servidora de todos los tlaxcaltecas, no perderé el tiempo en la “cacería de brujas” ni en revanchismos; mi anhelo de gobernar es por vocación no por ambición, No les voy a fallar.

Por ello, les pido con toda humildad que multipliquemos el esfuerzo para convencer a los que faltan, no aflojemos el paso, estamos muy cerca de lograr el triunfo.

Estamos en la recta final, vamos todos a impulsar el voto razonado y con responsabilidad ciudadana, vamos a vigilar las casillas, vamos a cuidarles las manos a los de enfrente.

Vamos por la transformación de Tlaxcala; vamos a materializar nuestros sueños y los sueños se volverán acciones.

Nuestra misión es construir un gobierno para la libertad y la justicia de los muchos y no para proteger la riqueza de unos cuantos.

Vamos por un gobierno que priorice la atención a los grupos vulnerables.

Vamos por un gobierno que privilegie la salud preventiva y que amplíe la atención especializada en los padecimientos que más afectan a los tlaxcaltecas.

Vamos por un gobierno que promueva la inversión y las actividades productivas.

Vamos por un gobierno que impulse el Desarrollo Regional y el Reordenamiento Urbano.

Vamos por un gobierno que respete y promueva la libertad de expresión y que no criminalice la lucha social.

Vamos por un gobierno que asegure el respeto a la biodiversidad, castigue la contaminación y promueva la sustentabilidad.

Vamos por un gobierno que garantice el respeto a los derechos humanos y que exija y promueva el respeto a las mujeres.

Vamos por un gobierno que tenga a la educación y la cultura como los ejes del desarrollo. Vamos por un gobierno que asegure el acceso a la educación superior de todos los jóvenes tlaxcaltecas.

Vamos por un gobierno que genere las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas y que promueva el empleo con salario digno.

Vamos a corresponder con trabajo comprometido y firme a las expectativas que los tlaxcaltecas tienen en MORENA y en la Coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”.

Vamos a corresponder con lealtad y buenos resultados a nuestro gran Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Viva la 4T de Tlaxcala.

Viva Morena.

Viva la Coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”.

Viva Tlaxcala.

Viva México.

Con afecto Lorena Cuéllar Cisneros.