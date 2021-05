Juntos haremos historia en cada comunidad

Este 4 de mayo inicia la fiesta democrática en Tlaxcala, miles de candidatos y candidatas saldrán a pedir el voto por sus respectivos proyectos políticos, debe ser una fiesta respetuosa, segura, pacifica y de propuestas. Me entusiasma mucho que sea de esa manera, sé que los tlaxcaltecas somos muy apasionados cuando se trata de participación política, no es casual que seamos el estado con más municipios en el país en términos proporcionales y con el mayor número de cargos de elección popular, en Tlaxcala tenemos un cuarto nivel de gobierno en las presidencias de comunidad y es mi propósito fortalecer ese nivel de gobierno, ya perdieron el voto por una decisión soberana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la comparto, pero la respeto.

Es por ello que una de mis principales ideas, es fortalecer ese nivel de gobierno para llevar atención directa a las comunidades. Me parece que en la Coalición Juntos Haremos Historia, estamos presentando las mejores propuestas para quienes serán electos por vía de las urnas el 6 de junio; pero también la gran mayoría de los que serán electos por el sistema de usos y costumbres tendrán desde ahora todo mi respaldo para que, cuando juntos seamos gobierno, desde el Gobierno Estatal les fortalezca en su gestión para favorecer de manera honesta y transparente a todos los habitantes de cada una de las comunidades.

Como se sabe en la Coalición que encabezo para la gubernatura, llevamos a 10 candidatos y candidatas a legisladores locales en esta figura, además de 2 diputaciones federales. Para el caso de las presidencias municipales y de comunidad vamos separados, pero de ninguna manera divididos, hemos establecido un compromiso de una competencia con tres principios irrenunciables entre los competidores de la coalición, que se deberá caracterizar por el Respeto, la Comunicación y la Coordinación, entendemos que nosotros somos compañeros que vivimos una fiesta democrática de competencia, que los adversarios son los que representan el proyecto que se opone al que encabezamos en la Cuarta Transformación, y que incluso, ellos a nivel de comunidad también los vemos como compañeros y vecinos, la diferencia real es con los dirigentes estatales del PRIAN que buscan que en Tlaxcala no avance el proyecto de la Cuarta Transformación.

SIGAMOS CUIDÁNDONOS TODOS

Quiero finalmente convocar a todos mis paisanos tlaxcaltecas, a que vivamos esta fiesta democrática de manera segura y que sigamos cuidándonos todos. Sé que la efervescencia política nos está desbordando, sobre todo después de que las encuestas nacionales nos ponen en los primeros lugares de preferencia electoral, me refiero a los estudios serios y de prestigio nacional que desde hace meses nos tienen en esa posición; pero no nos debemos de confiar, sigo atendiendo a miles de persona cada día, no sólo en las reuniones que cada vez son más grandes, sino en las reuniones privadas atendiendo a grupos de amigos y amigas que se suman a este proyecto de la 4T.

Estamos por iniciar eventos masivos, les pido desde ahora que acudamos con los mayores cuidados, porque recuerden que lo más importante para nosotros es su salud, es por ello que optaremos pro eventos grandes y controlados, para que no sea en las calles en donde se desborde la gente sin las medidas de sana distancia.

Le abrazo con afecto a la distancia y que viva la Cuarta Transformación en Tlaxcala.