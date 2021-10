En el calendario de las horas y los días, finaliza septiembre, los fríos se acercan. Agobiado, dos mil veintiuno va por su último trimestre. Los acontecimientos no cesan. La crónica debe ser la de hoy, el pasado se marchó y el futuro aún no somos. La realidad es el “minuto” que transcurre. Y es acerca del cual la crónica de algunas “crestas de la Ola”, vale destacarlas. ¡VENGA EL RECUENTO!, no es suficiente como se hizo, ofrecer a los pueblos yaqui “que perdonen”. Nación originaria, ancestralmente discriminada por los de “zalea clara”, que se creen dueños del mundo. Se anuncia inversión de once mil seiscientos millones de pesos, para legalizar sus tierras, cuidar su medio ambiente y su desarrollo integral. Habrá que tener cuidado, porque la prostituida “señora burocracia”, ya mira en eso un filón donde esquilmar y robar. Cuidarse de ella, porque todo lo que toca lo desgracia. Ese pueblo ha sido saqueado, discriminado, humillado, asesinado y empobrecido, esperemos que ahora la justicia lo alcance. OTRO TEMA, acerca de Haití. Toda la solidaridad del corazón humano para ese pueblo. Expulsado de su tierra por la pobreza, la enfermedad, la violencia. Ha peregrinado a lo largo del continente, padeciendo de todo para llegar a la frontera norte y encontrar que solo puede habitar en un campamento abajo de un puente o asiento en un avión que los regresa a Puerto Príncipe, con cincuenta dólares en la bolsa y crédito telefónico y si les va bien, un nuevo celular. Cercenados de su familia, ven con angustia un horizonte sin futuro, ni hogar ni alimentos. Carne de cañón de las pandillas criminales, que ahora pululan, roban y matan en las calles. Víctimas de un capitalismo neoliberal, que primero los exprimió, dominó, humilló y ahora los laza como animales y golpea. País al garete, “abandonado de la mano de Dios”. Para quienes el presente es cruel como el pasado y ni esperanzas del futuro. Son miles los que huyen de la pandemia que arrasa, la violencia que mata, el sistema que oprime. El obscuro destino. Pero ni así les quitan la bota militar del cuello. El Gobierno del norte es implacable. El “destino manifiesto” polkiano, alcanza nuestro tiempo. Haití para ellos se ha vuelto pesadilla. Es el pasado remoto y reciente que viene por el pago de facturas, por la colonización de una nación humillada y encadenada. PERO HAY MAS, la calendárica hoja actual, contiene enorme problemática. Parecen pandilla de maleantes, por inmaduros, y pleitoneros. Se trata de los diputados federales, tienen menos de un mes en el cargo y se la pasan “guerreando”. La tribuna, su trinchera de ofensa, grito y escándalo, desde donde se ametralla con la mugre del pasado. Se exhiben cuantas culpas del pasado. Olvidan la responsabilidad de legislar que el pueblo en las urnas les entrego. A gritos y ofensas buscan imponerse, son un cuadrilátero de barriada o pulquería, la materia fecal, vuela en todas direcciones. “no somos un palenque”, les grito Gómez Villanueva, “hagamos honor a nuestra condición de legisladores”. La Zavala de Calderón, acuso que se recibió “con alfombra roja al dictador Nicolás Maduro” y Margarita García le devolvió “panistas asesinos, vulgares, corrientes”. El más elemental respeto legislativo, se ha extraviado. Algunos enloquecen por tener el poder y otros por no tenerlo, pero los gritos y sombrerazos abundan en el recinto. MUY MAL ANDAMOS, cuando una ONG, denuncia que en el país más de doscientas mujeres están en prisión por interrumpir su embarazo. Increíble, pero en pleno siglo veintiuno, no pueden ser dueñas ni siquiera de su cuerpo. ¿Cuántas han vivido y vivirán sometidas a la voluntad del marido?, con anterioridad a la de los padres y siempre con la inquisidora mirada de una sociedad que de todo se espanta, menos de lo propio. De todo se escandaliza y todo lo sanciona, ejerciendo una moralidad convenenciera y a su medida, “hágase Señor tu voluntad, en los bueyes de mi compadre”. EN ITALIA LA NIÑA GRETA, sigue clamando al mundo con su mensaje protector del cambio climático para contrarrestar el calentamiento del planeta. Les “cantó” muy claro a los gobiernos “van treinta años de bla bla bla, en los que se ha prometido mucho, pero se ha hecho poco”, pero los discursos y buenas intenciones seguirán. La humanidad tiene muy poco tiempo, para salvar su “casa global”. Hay mucho más, PERO LA PUGNA POLÍTICA MEXICANA CONTINÚA, nunca habrá conformidad por la pérdida del poder presidencial, ni del presupuesto, ni de los privilegios y menos con las investigaciones judiciales en curso, que persiguen las fortunas mal habidas a la sombra del poder y ahora amenazan carreras políticas que se creían consolidadas. Casos hay en que el cinismo declaracionitis y una “cara muy dura” quiere hacernos creer fingidas honestidades, el ejercicio presupuestal deshonesto del pasado, se ha vuelto escupitajo que está cayendo en la cara de los actores, que enriquecidos festejan sus andares.

A vuela máquina, es algo de lo que se mira en “la hoja diaria” de la vida, porque esto es lo que somos, lo demás ya paso y lo que viene aún no llega.