Nada Personal | Intolerantes

Tema ampliamente conocido son los resultados electorales del pasado 6 de junio. En democracia, gana el que tiene más votos y es así que a partir del próximo 1 de septiembre, nos guste o no, gobernarán en Tlaxcala quienes ganaron por más de uno, más de 100, más de mil o más de 70 mil votos.

No pretendo aquí dar lecciones de ciencia política, para eso están los especialistas en la materia. Cito lo anterior únicamente como ejemplo porque en Sesión Pública de la Comisión Especial encargada del proceso para entregar el Premio “Miguel N. Lira”, con motivo del Día del Periodista, nuestro compañero reportero José Luis Ahuactzin Ávila -a propuesta de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala- fue elegido para recibir ese reconocimiento

Le tocó ser el afortunado galardonado en este 2021 al obtener mayoría de votos, o bien de puntaje, en un proceso abierto y transparente. Si lo merece o no, es algo que a mí no me toca decirlo, pues sus antecedentes hablaron por sí solos. De lo que sí estoy cierto es que varios destacados periodistas también serían dignos de recibir tan distintivo Premio.

El resto de la historia se cuenta sola. La intolerante presidenta de la citada Comisión Especial, María de Lourdes Montiel Cerón, no respetó la decisión que horas antes ella misma había avalado, presentó un dictamen de minoría y cabildeó con sus compañeros para darle ese manoseado premio a Raúl Jiménez Guillén, quien cuenta con una amplia y destacada trayectoria en el ámbito académico y obtuvo menor puntaje que Ahuactzin Ávila en el proceso de selección.

Sirvan estas líneas para enviar un saludo de respeto y reconocimiento a los compañeros que en este año también fueron postulados para recibir la presea.

De igual forma, es destacada la postura de los diputados Aitzury Fernanda Sandoval Vega e Israel Lara García, por su trabajo en el proceso de selección, acto soberano e incuestionable en el que se ciñeron a lo establecido en la convocatoria que textualmente dice: la Comisión Especial se erigirá en Jurado Calificador para la determinación del ganador y su fallo será inapelable.

TOLERANCIA

A propósito del Día del Periodista, celebrado el pasado 1 de julio, mi reconocimiento para quienes desempeñan esta loable labor en tiempos complejos.

Solo los que estamos de este lado de la historia sabemos lo que pesa sostener una verdad pública y lo que significa combatir a un energúmeno con una simple pluma.

Por ello, desde la UPET -organización que me honro en presidir- apelamos a una madurez política y tolerancia para asumir al periodismo crítico como un ejercicio constructivo, en aras de un país libre.

Es cierto, decir la verdad incomoda, pero como reporteros ese es nuestro trabajo, revelar las verdades de la vida pública, por muy incómodas que resulten.

Belisario Domínguez y Manuel Buendía murieron por decir la verdad y en los últimos 20 años decenas de compañeros han fallecido justamente por hacer lo mismo. En Tlaxcala “tocamos madera” para que eso jamás ocurra, pero no por miedo dejaremos de decir la verdad o de autocensurarnos porque una de las características intrínsecas del proceso democrático de nuestro Estado es la Libertad de Expresión, aunque de repente se nos olvida.

A los diputados de la “mejor legislatura de la historia” que se incomodaron al saber que José Luis Ahuactzin iba a recibir el premio y decidieron retirárselo, solo resta decirles que el cargo les duró tres años, pero la vergüenza les durará toda la vida.

SIN VERGÜENZA

Y ya que hablamos de vergüenza, el que debería renunciar a su diputación “pluri” es el presidente del PAN, José Gilberto Temoltzin Martínez. El empresario textilero no solo le mintió a su militancia diciendo que no se apropiaría de una plurinominal, sino que su desastroso papel como “líder” panista tiene a ese partido en el abismo político.

A los penosos resultados electorales hay que sumarle que la militancia panista recientemente envió al dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, una carta para exponerle la opacidad financiera y presunta corrupción en la tesorería del PAN, a cargo de Lilia Caritina Olvera Coronel, quien también fue beneficiada con una “pluri” federal.

José Gilberto Temoltzin no ha explicado la aplicación del financiamiento que recibe ese partido, opacidad que si bien no sorprende, sí mantiene indignada a su militancia. Habrá que estar atentos para ver si la postura de Gilberto Temoltzin en el Congreso del Estado será de una verdadera oposición o de sumisión, pues existen versiones de que no fue leal a la coalición “Unidos por Tlaxcala” y tuvo algunos “amarres” con los morenistas de “Juntos Haremos Historia”, a través de su suplente, Fernando Díaz de los Ángeles.