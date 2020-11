Nada Personal | ¿Será gobernadora?

Conforme se acerca el 2021, se avizora que Tlaxcala muy posiblemente tendrá gobernadora. El escenario político local y los recién aprobados lineamientos del INE para garantizar el principio de paridad en las candidaturas para las 15 gubernaturas, abren mucho más las posibilidades para que una mujer asuma el Poder Ejecutivo en la entidad.

Me explico. Dado el principio de paridad es muy probable que las posibles alianzas entre PRI-PAN-PRD y la de Morena-PT-PVEM postulen a una mujer en Tlaxcala producto de la negociación en otras entidades.

Es decir, en Nuevo León, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y Michoacán existe mayor competitividad para candidatos hombres del PRI, PAN y PRD que para aspirantes mujeres.

En sentido opuesto, las principales contendientes al Ejecutivo en Tlaxcala son mujeres y, de prosperar el principio de paridad del INE, personajes como Noé Rodríguez, Florentino Domínguez y Juan Carlos Sánchez quedarían fuera de la negociación en caso de configurarse su alianza.

En la cancha de Morena, y tras el sentido deceso del senador Joel Molina, solo mujeres disputan la postulación, con Lorena Cuéllar con el mejor posicionamiento en las encuestas, seguida por Dulce Silva.

Para dejarlo claro: si el proceso político-electoral fuera un torneo de futbol, en este momento estaríamos en semifinales y en espera de saber qué equipos serán los finalistas para disputar el trofeo el próximo 7 de junio.

Las semifinalistas por un lado son: Anabel Ávalos y Minerva Hernández, por el otro Lorena Cuéllar y Dulce Silva.

Las finalistas serán: ¿Anabel Vs Lorena? ¿Minerva Vs Dulce? ¿Anabel Vs Dulce? ¿Lorena Vs Minerva? Hagan sus análisis.

AVESTRUZ

Ha pasado una semana de que fue revelada –con documentos a la mano- la compra de un predio que Héctor Domínguez Rugerio hizo a su hermano Carlos, por 6.5 millones de pesos para construir las nuevas oficinas de la Dirección de Seguridad.

Y cual avestruz, el alcalde priista ha preferido esconder la cabeza para tratar de no escuchar los reclamos sociales y recordatorios maternos por esta evidente corruptela.

Pero lo más criticable no es eso, sino que en vez de admitir sus errores y remediarlos, el alcalde se preocupe más por buscar culpables para saber quién “filtró” una información que ya era de dominio público.

No solo eso, tal y como lo marcan las recomendaciones sanitarias por la pandemia, Héctor Domínguez ya “se lavó las manos” al decir al Órgano de Fiscalización Superior que él no aprobó la compra; es más, que ni votó en la sesión en la que se autorizó la compra, sino que mientras él se abstuvo, 17 integrantes del Cabildo (sus cuates por delante) lo hicieron.