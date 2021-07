Nada Personal | Tercera ola

Los contagios por Covid-19 entre jóvenes comienzan a preocupar. México atraviesa una tercera ola y aunque en Tlaxcala la enfermedad ha sido contenida, los datos revelan que hay una evidente tendencia al alza. El Tablero de Datos del Conacyt reporta que de enero de 2021 a la fecha los grupos de edad más afectados son los que van de los 20 a 39 años.

Tan solo en los últimos seis meses se han reportado 341 mil 420 contagios a nivel nacional en esta población y desde que inició la pandemia hasta el último reporte emitido por la Secretaría de Salud se han presentado un millón 7 mil 978 casos, lo que corresponde a 36 % del total de infecciones.

En esta tercera ola de Covid son los adultos jóvenes quienes tienen un rol activo en la transmisión del virus, por lo que resulta necesario acelerar la vacunación en esta población.

Datos oficiales indican que los hombres de 25 a 29 años han sido los más afectados por la enfermedad respiratoria. Les siguen los hombres que van de los 30 a 34 años.

A PRUEBA

En este contexto, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros tendrá su primera prueba con el anunciado regreso a clases en las aulas. De acuerdo con el calendario escolar, el ciclo iniciará el lunes 30 de agosto, tan solo dos días previos a la toma de protesta de la morenista como Gobernadora de Tlaxcala.

Eso significa que corresponderá al nuevo gobierno tomar las riendas y a quien sea nombrado como titular de la Secretaría de Educación, asumir la responsabilidad de cada decisión que sea tomada.

Hasta hoy el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez no ha indicado si por el aumento de casos de Covid-19 en jóvenes se aplazará el regreso a las aulas, aunque por prudencia sería lo mejor.

Lo cierto es que para la segunda quincena de agosto, aún sin tomar protesta, Cuéllar Cisneros ya será la responsable de la entidad y habrá que estar atentos a la continuidad en el manejo de la pandemia que, en el caso del actual gobierno, ha sido acertada.

No solo eso, también a que sea cumplida la promesa de invertir seis millones de pesos anuales para acabar con las cuotas escolares y rehabilitar 100 escuelas primarias en los primeros 100 días de su gobierno.

IRRESPONSABLE

Cuando creíamos haber visto todo del repudiado alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, siempre hay algo más para superar sus barbaridades.

A 50 días de terminar su tormentoso gobierno, el “nuevo rico de Chiautempan”, como ahora se le conoce por aprovechar su cargo para amasar una fortuna como empresario de la construcción y adquirir diversas propiedades dentro y fuera del municipio, ahora pone en riesgo la vida de un sector de sus gobernados.

Sin importarle que los contagios por Covid-19 van en aumento entre los jóvenes, decidió que Chiautempan tendrá feria, con tres bailes populares incluidos y un festival de paellas.

Según Domínguez, fue la misma ciudadanía la que le insistió que organizara la feria, además de justificar en que Tlaxcala está en color verde del semáforo epidemiológico.

Lo más ridículo es que trate de tomarle el pelo a la ciudadanía diciendo que el 50 por ciento de la población de Chiautempan ya está vacunada y que en todos los eventos se les tomará la temperatura a los asistentes y se les distribuirá gel, como si de eso dependiera no contagiarse. ¿Cómo le hará Héctor Domínguez para regular la asistencia a los bailes populares gratuitos o en el que actuarán Edwin Luna y Lupillo Rivera?

Por esta mala decisión, ya existen algunas voces que exigen la intervención del Gobierno del Estado para que la feria de Chiautempan sea cancelada, pues de quedarse con los brazos cruzados se convertirían en cómplices por permitir eventos masivos en plena contingencia sanitaria.

Por cierto, cuáles serán las prioridades del titular de Protección Civil estatal, Héctor Emmanuel Navarro Nava, pues a pesar de asumir el cargo hace dos meses, nomás nada se sabe de su trabajo y han quedado en el olvido actividades cotidianas como los operativos a bares que durante su gestión emprendió el extitular José Antonio Ramírez Hernández.

Basta con recorrer la carretera Vía Corta, a la altura de Chiautempan, para notar que los centros nocturnos actúan con total permisividad y en los que parece que de la puerta para adentro la pandemia no existe.

En contraste, atinada fue la decisión de los alcaldes de Huamantla, Tetla y Tlaxco de suspender sus ferias anuales por responsabilidad social y empatía con familias que han perdido a un ser querido por la terrible pandemia.