Tintero | "Cheque en blanco"

Quienes hacen política lo saben, son hábiles y ofrecen a la gente un "cheque en blanco" para resolver sus problemas, el tema es que es sin fondos ($).

Es la historia de siempre. En campaña ofrecen todo y, en los hechos, solo buscan intereses personales, pero más económicos, esto es del partido que sea.

Es el caso de los diputados federales y locales. Es patético leer lo que presumen: "Negocié (x) millones de pesos para Tlaxcala: ¡combatiré la trata de personas! y ¡habrá más dinero para obras en municipios! Sí, cómo no.

La mayoría de las personas no sabe que el 95 % del dinero que maneja la administración estatal depende del gobierno de la República y, el resto, es ingreso propio. Entonces la federación decide cómo y en qué aplicar el dinero.

Eso sí, el gobierno estatal ya recibió "línea" después de que el Índice de Competitividad Internacional, como bien lo publicó Organización Editorial Mexicana, aceptó que la austeridad de la "cuarta transformación" es la promesa incumplida.

El asunto es que el Congreso siempre ha fallado. Por ejemplo, en la legislatura pasada propusieron despenalizar el aborto y el consumo de la mariguana, pero solo fue un "gran anuncio"… incumplido.

Tampoco han salido avante con la fiscalización y control del ingreso y gasto públicos, pues ahora se tiene conocimiento de que más de cuatro mil millones de pesos fueron desviados y usados para fines personales por las comunas y entes revisados. Y nada ha pasado.

Los diputados saben y es su "gran negocio" que en los ayuntamientos pueden "colocar", dar empleo pues, a sus amigos, familiares y hasta parejas sentimentales.

Pero lo peor del asunto es que siguen pensando que son "gestores", y parece que no conocen la ley o la ignoran que es lo que se percibe.

De verdad, es ridículo leer: "gracias a la diputada (o) pudimos rehabilitar la calle, hicimos estas obras y tenemos este apoyo". Son buenos para negociar el dinero, están más interesados en negociar y hacer acciones sociales en lugar de ponerse a legislar y desahogar la agenda que tienen rezagada.

Según la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, es obligación de los diputados crear, revisar y expedir las leyes necesarias para la mejor administración y gobierno.

Luego entonces, ¿Quién inventó eso de que son gestores? Y ya, sin pudor, lo hacen perfectamente bien.

Los congresistas, con la anuencia de los gobernadores, crearon el programa de infraestructura para el desarrollo urbano, y disponen de millones de pesos para gestión de obra pública en sus distritos. Más que ley, es una tradición.

Parecía que con la llegada de Movimiento Regeneración Nacional y su control en el Congreso, las cosas cambiarían, pero están de mal en peor, ahora quieren autorizarse millones de pesos para supuestas obras sociales y programa de apoyo. Demasiada ambición.

No mentir, no robar y no traicionar ya es solo es una frase para el futuro.

EPÍLOGO…

1.- TEMA SERIO. … Sus mañaneras ya son ahora las "burladeras" a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió con precisión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre por el proceso de aprobación para las vacunas Covid de CanSino y ‘Sputnik V’, para apurar el proceso de autorización de los biológicos contra el nuevo coronavirus.

Directo y como fue, el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó al gobierno de México comunicarse directamente con ellos para que "esté bien informado". Pero Obrador, muy a su estilo, dijo que no se "enojen". Mala respuesta

La molestia de OMS es que el señor López Obrador hace caravana con "sombrero ajeno". En el tema de Covid-19, apoya a países de Centroamérica, porque "son hermanos", pero olvida de dónde es el titular del Poder Ejecutivo. Al tiempo.