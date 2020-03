Tintero | Los irresponsables

Les encanta la fiesta, pero no acatan las disposiciones en materia de salud. Su irresponsabilidad puede llevarnos a algo grave. ¿Quiénes son? Aquellos que organizan fiestas patronales y los bailes de huehues.

Nada les importa, ni el Coronavisrus, cierran calles, bloquean avenidas, hacen lo que quieren y nadie los mete en orden. Se sienten la ley.

Cierto, no existe una disposición legal que los regule, pero debería haberla.

Hace algunas semanas, en Chiautempan, una familia cerró una calle para organizar una fiesta y no permitió el paso de una patrulla. Es un exceso y nadie lo puede evitar.

La semana pasada, en Tizatlán, los huehues cerraron todos los accesos.

Nadie podía pasar. Impunemente cerraron lo que son las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia hasta la salida a la vía Apizaco. ¿Y el edil Alejandro Sarmiento Padilla? pues bien gracias. Ni siquiera se apareció. Qué lástima.

Yo respeto las tradiciones y las fiestas de pueblo, pero la gente se excede, no mide las consecuencias de sus actos.

Como decía Héctor Ortiz Ortiz en sus tiempos de Gobernador, el horno no está como para hacer bollos. Hoy no estamos para eso.

Organización Editorial Mexicana puso el ejemplo de lo que es una empresa y tomó la decisión, aun con los riesgos económicos que eso significa, canceló el color en varias planas, permitió que sus trabajadores puedan irse de vacaciones para evitar contagios y de proteger a su planta productiva.

Eso es lo que hay que hacer y no tomar decisiones envalentonadas como las que toma la gente en un acto de irresponsabilidad.

No hay que jugarle al valiente, es necesario estar consciente de que viene una etapa crítica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con sus amuletos, se siente seguro de que no será contagiado, pero se equivoca, su fuero no le da para tanto.

Tlaxcala, hasta ahora, está libre del Coronavirus, pero hay varios casos sospechosos. Las cosas podrían complicarse.

Eso sí, el gobierno de Marco Antonio Mena ha tomado buenas decisiones y, a tiempo, ha rebasdo incluso al gobierno de López Obrador.

No podemos tomar decisiones a partir de lo que digan los santos

El presidente se cuida con imágenes religiosas y no podemos estar a la voluntad de Dios, él, como jefe de estado, debe tomar decisiones y su forma de actuar frente el Covid-19 deja mucho que desear.

No le hace caso a nadie. No respeta las medidas sanitarias, se la pasa abrazando y besando a las personas en sus eventos públicos, él busca la popularidad, pero no es responsable.

Lo cierto es que pandemia no solo ha generado psicosis, sino que hagenerado una pérdida de empleos y ha paralizado la economía tlaxcalteca. y de del país.

Hasta ahora vamos bien, pero no le apostemos a que no pasa nada.

La situación es complicada y la gente actua como si sucediera nada. Al tiempo

EPÍLOGO...

1.- HUELE MAL… Algo pasa en Tlaxcala. Demasiadas enfermedades del riñón. Sería bueno tomar en serio la situación y actuar en conecuencia.

El tema no es menor, los más afectados son los niños y, al paso que vamos, el tema se saldrá de control.

¡Hasta el próximo martes!