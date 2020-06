Visión Empresarial | Los retos a superar unidos

Ahora que inicia la reapertura de algunas actividades económicas, existen en este camino varios retos que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos deben enfrentar, unos serán sencillos y otros no, e incluso llevará tiempo poder superarlos.

El primer reto seguirá siendo el cuidado de la salud en la población, y para ello se debe detener el incremento en los contagios de Covid-19 que se han dado de manera precipitada en el estado. La disciplina del ciudadano para acatar las medidas sanitarias juega un papel relevante para romper con la cadena de contagios. Hasta ahora, se puede ver en las calles, en el transporte público, mercados y zonas públicas que el uso del cubre bocas no es prioridad para la mayoría de la gente. Sucede lo mismo con el distanciamiento y confinamiento que aún se deben acatar.

Asimismo, es evidente el debilitado sistema de salud que tenemos en México derivado por años de corrupción y a un recorte presupuestal que recibió para el presente ejercicio. Y que al final, se le tuvo que inyectar recursos por compras de último momento. Así que su fortalecimiento y cobertura aún debe hacerse. El reto en Tlaxcala consistirá en que no colapse la capacidad hospitalaria y se incremente la aplicación de pruebas.

Por su parte las empresas, estiman destinar un gasto mensual promedio que va de los 15 mil a los 85 mil pesos -dependiendo el tamaño- para cuidar la salud de los trabajadores. Además de cumplir con los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas que han dictado las autoridades.

En materia económica, el reto no sólo será la generación de empleos, pues antes de pensar ello, es necesario reanimar la actividad productiva de la entidad y recuperar los empleos perdidos. Al cierre de abril, en Tlaxcala se registraron dos mil 638 empleos formales menos en comparación con marzo 2020. Esto sin considerar la pérdida de empleos no formales, tanto del sector formal como del informal; dato que se estima hasta 4 veces más de la cifra antes mencionada. Esto aunado al preocupante reporte del Inegi sobre la ocupación y empleo en abril, que señala que alrededor de 12 millones de personas en México están en suspensión laboral temporal, ocasionado por la cuarentena, además de no tener ingresos y con incertidumbre de recuperar su trabajo o de regresar a éste.

Para ello, el principal reto a enfrentar por una empresa -a parte de reactivarse económicamente- es vencer la barrera en las administraciones municipales ante la excesiva tramitología y gastos abusivos que se deben erogar para obtener licencias, permisos o regulaciones de funcionamiento. Dicho sea de paso, el sector empresarial está de acuerdo en cumplir con las reglas, pero en lo que no estamos de acuerdo es que no existan normas claras, trámites simples y costos justos. Sólo unos cuantos presidentes municipales entienden la importancia de incentivar la instalación y operación de las empresas en sus territorios, sin verlas como cajas fuertes a las que se les puede exprimir recursos al grado de extorsionarlas. Así que hacemos un llamado para que los ediles vean con empatía y no con desdeño la labor empresarial.

Sin duda, hay aún más pendientes por parte del Gobierno federal como es la disminución en todo el territorio nacional de las cifras de inseguridad pública, otro lastre que lastima no sólo a la iniciativa privada sino a todos los mexicanos. Ningún ciudadano debe acostumbrarse a vivir en el miedo, en la zozobra de ser victimizado. A pesar de las incidencias delictivas en Tlaxcala, éste sigue siendo un lugar seguro para vivir, por ello se debe continuar exigiendo a las autoridades del estado y de los municipios que se redoblen los esfuerzos y se incremente la coordinación institucional de las fuerzas policiacas.

Reconocemos, que hay muchos más retos por enfrentar lo que resta del año y los siguientes. Sin embargo, la mejor forma de enfrentarlos es trabajando juntos, ciudadanos, empresas y gobierno. Pronto vendrán elecciones y los candidatos querrán el apoyo del sector empresarial y sobre todo los votos de los ciudadanos, así que es hora, al menos a partir de hoy, de mostrar interés, empeño y empatía por colaborar de la mano con cada uno de los sectores de la sociedad. Para que le vaya bien a México y a Tlaxcala, debemos valorar que el voto es la oportunidad ciudadana de lograr un cambio real, próspero y un país en paz y unido a largo plazo.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.