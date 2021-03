Visión Empresarial | Seguridad pública, una agenda que siempre debe ser atendida

La violencia e inseguridad que padece nuestro país, pese a la suspensión de actividades y los efectos de la pandemia, ha continuado en ascenso.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante 2020 se denunciaron 95 mil 285 robos a negocio, 48 mil 901 de ellos con violencia. En materia de robo en total se denunciaron 604 mil 263 delitos, es decir, mil 655 robos por día en el año. Estos delitos presentan una cifra negra en virtud de que muchos más son cometidos pero no denunciados.

Los 2 primeros años del actual gobierno, con 69 mil 199 víctimas de homicidio doloso se ha convertido en el peor arranque para un sexenio. En los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) se alcanzaron 33 mil 126 homicidios dolosos y con Felipe Calderón (FCH) 23 mil 408 homicidios dolosos.

Asimismo, el robo a negocio en los primeros 2 años del gobierno actual también se encuentra al alza con 213 mil 451 delitos, con EPN fueron 145 mil 517 robos a negocio y con FCH 125 mil 729.

Uno de los elementos más preocupantes es la expansión de los grupos dedicados al narcotráfico. Algunos de los más recientes ya cuentan con presencia en 14 estados (desde Chiapas hasta Baja California, y en entidades como Aguascalientes, Tamaulipas y Veracruz) casi la mitad del territorio nacional. Documentos de las cortes federales de Estados Unidos y de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) confirman que a partir de 2014 han extendido sus operaciones hacia Asia y Oceanía. Afortunadamente las acciones en materia de seguridad pública que se han emprendido permiten que Tlaxcala esté fuera de este círculo delincuencial.

A raíz del actual proceso electoral, los candidatos deben tener un alto compromiso para reforzar, impulsar y sobre todo privilegiar políticas públicas que conlleven, por ejemplo, a la: profesionalización, prestaciones, equipamiento y coordinación policiaca. Deben continuarse los esfuerzos de certificación policial y desde la renovación legislativa restaurar los fondos destinados a las tareas de seguridad pública. Se requieren cada vez más policías profesionales, capacitadas, dignificadas y mejor remuneradas.

En este rubro, Tlaxcala justo se encuentra obteniendo la acreditación de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA) para las áreas del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública, así como de la parte operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo anterior, permitirá la profesionalización y operación policial en marco de las mejores prácticas a nivel internacional, lo cual beneficia sin duda al ciudadano.

Las organizaciones criminales representan una de las amenazas más graves para la estabilidad del país. Antes de la pandemia la situación alcanzaba niveles críticos, hoy la atención a este flagelo debe ser prioridad, sólo así será posible la recuperación económica y la paz.

Nuestro llamado es para construir una alianza entre autoridades, sociedad civil y sector empresarial para juntos combatir la inseguridad. Confiamos en que los nuevos gobernantes tendrán la seguridad pública como uno de los ejes centrales de gobierno. Hoy es momento de prestar atención y de atender este tema con responsabilidad, con justicia, con puntualidad y en estricto apego a la ley; sin acciones puede desbordarse.

Los desafíos son muchos, pero unidos podemos hacer más, la paz y tranquilidad de los ciudadanos puede recuperarse si todos ponemos nuestro granito de arena. No podemos pensar en ninguna transformación de México si no contamos con seguridad y justicia.