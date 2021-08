Conoce a la nueva Teen Petite Riviera Maya 2021

Yamne Carolina Stefanoni Flores, hace unos días fue coronada como Teen Petite Riviera Maya 2021 y representará al país en el certamen internacional que se llevará a cabo en El Salvador, en el mes de octubre, por lo que se encuentra preparándose, para ser una de las favoritas del jurado.

La bella joven, aparte de ser una modelo profesional y reina de belleza, tiene alma defensora y corazón altruista, ayuda a los animales, dándoles de comer y buscando una familia que desee adoptarlos.

También, dentro del certamen reúnen víveres y artículos de limpieza, todo lo recolectado es entregado a asilos como el de San Martín Texmelucan y San Judas Tadeo, en Españita, también a centros de rehabilitación, así como despensas recaudadas fueron entregadas a personas que fueron afectadas por la pandemia.

Yamme, aparte de ser una mujer noble, es una buena hija y excelente estudiante, le gusta pasar el mayor tiempo con su familia.

También es una admirable amiga, siempre apoya a sus amistades en lo que puede, para ella la amistad es lo más valioso.

Aparte de ser reina de belleza es modelo profesional. Cortesía | Yamne Carolina

¿Cómo comenzó tu vida en las pasarelas?

Comienza hace tres años, cuando participé para Teen Petite, fue un sueño que tenia desde niña, y ahora se que os sueños se hacen realidad, solo es tener paciencia, perseverancia, y nunca pensar negativamente.

¿Qué te ha dejado ser modelo y reina de belleza?

Amistades, pero sobre todo ser más segura, ante todo, no niego que a veces la inseguridad no me dejaba ser lo que quería, pero esto, créeme que ayuda mucho, te olvidas del que dirán.

¿Qué le dirías a las jovencitas que quieren ser parte de las pasarelas?

Que arriesguen, que no se queden con las ganas de subirse a una pasarela, que no tengan miedo a lo que puedan criticar, a veces las críticas nos ayudan a mejorar las cosas, y créeme que yo hago eso, si me critican, trato de ver porque lo hicieron y eso me ha ayudado a mejorar día a día.

Sé siempre tú, no mires los errores de otros, trata de poner tu mente en blanco cuando estés en pasarelas, segura de lo que haces”

La bella joven ayuda a los animales, dándoles de comer y buscando una familia que desee adoptarlos.

Yamne Carolina Stefanoni Flores fue coronada como Teen Petite Riviera Maya 2021. Cortesía | Yamne Carolina

