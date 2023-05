Galería en Chiautempan emplea el arte como terapia

En la pequeña localidad de Tlapacoya, municipio de Chiautempan, existe un espacio de encuentro artístico donde la pintura y la salud mental van de la mano; se trata de la galería de arte independiente “Luis Alvarado Peralta”.

De acuerdo con el artista Luis Alvarado, impulsor del proyecto, el objetivo es hacer que el arte sea accesible para todos y tenga un impacto positivo en las personas. En ese sentido, tiene colaboración con psicólogos que envían a sus pacientes para aplicar el arte como una forma de terapia ocupacional.

La galería nació a raíz de la pandemia. Luego de estar al borde de la muerte, decidí montarla y comenzó funcionar con el parámetro de compartir lo que sé, que los alumnos no pagaran por el conocimiento, sino sólo por sus materiales”, expresó Alvarado para este Diario. Por esa razón, en esta academia, los creadores pueden exponer sus obras, venderlas y recuperar la inversión de sus materiales. “Ellos invierten en su formación y lo recuperan de inmediato,





agregó.

En ese sentido, el también profesor universitario recalcó que trata de replicar el modelo de la academia socrática, pues todos los alumnos están becados, debido a que la enseñanza debe ser libre de costo.





El arte como terapia

De acuerdo con la psicoterapeuta Adriana Atonal, el arte ayuda a mejorar la salud mental al estimular los sentidos e intensificar el sentido de alerta en las personas.

Hacer arte nos ayuda desde reducir el estrés hasta los síntomas de enfermedades. Por ejemplo, al bailar cada músculo del cuerpo se sincroniza con la música y permite que la mente se despeje; lo mismo pasa con la pintura, hay un control de los movimientos y una secuencia que obliga a la mente a concentrarse en el momento presente y dejar a un lado las preocupaciones, explicó la experta a este medio.

En relación con lo anterior, los alumnos de Luis Alvarado enfocan sus aprendizajes y creatividad a su bienestar emocional, tal es el caso de Manuela, quien comenzó a pintar por sugerencia de su terapeuta. “Cuando llegué aquí me di cuenta de que el arte es apasionante, te da mucha paz, te quita la ansiedad y te empodera. Se vuelve un vicio”, relató.

Por otra parte, la tecnología no está peleada con el arte, asegura Alvarado. Gracias al uso de herramientas digitales, los artistas pueden intervenir imágenes de guía para darles su propio estilo y emplear el autorretrato como el ejercicio de reconocimiento.

Yo, por ejemplo, había elegido la imagen de una chica que me gustó por su soltura, pero con Photoshop cambiamos su rostro por el mío”, contó Manuela. “Algo que yo aprendo en el arte es que te puedes inmortalizar en él, finalizó.

La estancia de Diana Palestina, de la misma forma, tiene un sentido terapéutico: “Llegar a la galería me ayudó y me sigue ayudando a salir adelante, a superar pérdidas familiares”, dijo. Además, considera que pintar es una forma de descubrimiento personal:

Es la primera vez que estoy dibujando y no me la creía porque no sabía el talento que tenía. No pensé que llegara a tanto.

Luis Alvarado asegura que los más de 25 artistas inscritos trabajan a partir de sus intereses, emociones y necesidades: “Mis alumnos tienen libertad total: cada quien avanza a su propio nivel y no hay horario de entrada ni de salida. Aquí no se dan reconocimientos, se dan conocimientos”.

Debido al modelo de enseñanza, existe una gran diversidad de alumnos en la galería de Luis Alvarado. Actualmente, se encuentran inscritos alumnos de los 9 a los 80 años de edad que exploran desde el realismo básico hasta pinturas de calidad museo, es decir, que cumplen los estándares exigidos por galerías y museos en cuanto a conservación de las obras.

Cabe señalar que el lugar también se encuentra abierto al público que desee contemplar o adquirir los trabajos que ahí se elaboran. Ya sea de forma presencial o en línea, les ofrecemos el arte en primera mano, no hay intermediarios

, concluyó el maestro Alvarado.

Horarios

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h; sábados de 12:00 a 20:00 h

Contacto

Teléfono: 246 111 04 29

Dirección: Calle Dr. Luis Munive y Escobar, número 76, en Tlapacoya, Chiautempan

Página web: www.galeriadearteluisalvaradoperalta.com