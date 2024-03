Las artesanas somos más que ayudantes en los talleres: Elsa Padilla

Durante siglos, los hombres lideraron la talla en madera en la comunidad capitalina de San Esteban Tizatlán y las mujeres quedaron relegadas al rol secundario de apoyo en los talleres familiares; sin embargo, cada vez más artesanas han tomado las riendas de la producción con diseños y creaciones propias.

Así lo manifiesta Elsa Padilla Paredes, quien en los últimos años ha sido reconocida por sus máscaras de carnaval, así como de una variedad de estilos que los coleccionistas de la talla en madera han adquirido, pues sus piezas han viajado a diversas regiones de Estados Unidos, como California y Las Vegas, e incluso hasta Praga, la capital de la República Checa.

Este trabajo siempre había sido de hombres y ellas dicen ‘soy ayudante de mi esposo’, pero en realidad las mujeres hacemos nuestras propias piezas y nuestros propios diseños, no sólo somos un apoyo. Aquí en Tizatlán hay muchos artesanos y las esposas van aprendiendo a realizar las obras. En cuestión de máscaras, yo me siento muy afortunada de ser la primera mujer reconocida en elaborarlas, pero no la única, porque aquí en el taller ya somos tres mujeres y realizamos máscaras grandes y en miniatura, y para mí es maravilloso que cada vez más mujeres se vayan uniendo a esta actividad, señaló Elsa Padilla.

HEREDERA DEL TALENTO DE LA TALLA EN MADERA

Heredera del talento artesanal de la talla en madera, desde los 10 años de edad la artífice ayudaba en el taller de sus padres lijando y pintando bastones; taller que desafortunadamente cerró a causa de la mala paga, compartió la artífice en una charla con este Diario.

“Desde ahí nació la inquietud de hacer mis propias creaciones en madera; después conocí a mi esposo y él me fue compartiendo las técnicas y, a partir de ello, aproximadamente en el 2008 comencé a formar parte de los concursos de la fiesta del pueblo, donde obtuve los primeros lugares con mis bastones elaborados con madera de cedro”, explicó.

De los concursos locales, Elsa Padilla comenzó a participar en eventos nacionales como el “Encuentro de Maestros Mascareros”, que reúne a creadores de este tipo de piezas de diversas partes del país, quienes emplean técnicas especiales de acuerdo a su región de origen.

El 11 de marzo de 2023 se llevó a cabo una edición especial de este encuentro, pues ahora fue de maestras mascareras. El evento se realizó en el Centro Cultural Carranza, en la Ciudad de México, donde el tema fue ‘Soy mujer y también hago máscaras’. Fue una experiencia única conocer a otras mujeres dedicadas a la misma labor, quienes intercambiamos nuestras historias y dimos a conocer lo que realizamos. Siempre es muy motivante que valoren tu trabajo, expresó.

MÁSCARAS DE HUEHUE, LAS MÁS COMPLEJAS

Desde el año 2008, la artesana de Tizatlán comenzó con la creación de máscaras. Inicialmente con diseños de personajes fantásticos y animales; al paso de los años comenzó a elaborar las máscaras de huehue que, afirma, son las más complejas debido a la precisión que requieren los rasgos humanos.

Actualmente esta es su especialidad, las máscaras que los danzantes ocupan en las fiestas carnestolendas de la entidad. Es tal la demanda que durante todo el año se dedica a su producción.

Cada taller o artesano firma las máscaras en la parte posterior pintándola de algún color. Las de mi esposo, por ejemplo, van pintadas de azul, así que decidí que las mías van pintadas de rosa.

LA MARIONETA DE CARLOS RIVERA CATAPULTA LA CARRERA DE LA ARTESANA

Otra de las piezas que catapultó la carrera de la artesana es la marioneta de Carlos Rivera, la cual incluso llegó a manos del cantante.

“Esa pieza la hice en 2021, durante una de las etapas críticas de la pandemia. En ese momento pasábamos por una crisis económica muy fuerte y esa creación fue una forma de animarme, nunca pensé que tuviera el éxito que tuvo. Nos invitaron a una expo de máscaras, y por casualidad decidí llevarme la marioneta. En el evento estuvo el entonces gobernador Marco Mena, y en cuanto la vio me contactó para adquirirla y regalársela a Carlos, quien a su vez hizo una publicación en redes sociales que tuvo mucho eco”.

Luego de casi dos décadas de trayectoria, Elsa Padilla Paredes se enfrenta a nuevos retos con piezas cada vez más complejas; al igual que comparte sus conocimientos con talleres en jardines de niños o en eventos culturales en los municipios.

Me da mucho orgullo cuando me encuentro una de mis máscaras en los carnavales de diferentes municipios. Ahora quiero enfocarme a crear máscaras de colección y que no sólo salgan fuera de Tlaxcala, sino también a otros países; esa es mi meta.Sigue leyendo:➡️Premiaron a ganadores del XXVIII Concurso de Madera Tallada





Las piezas talladas en madera de Elsa Padilla Paredes pueden adquirirse en el taller “Artes Danna”, que se encuentra en calle Artesanías, número 3, en San Esteban Tizatlán.