Tlaxcalteca Ricardo Molina inmortalizó en madera a Justin Bieber; su obra se exhibe en Los Ángeles

La destreza y talento para la talla de madera del artesano tlaxcalteca Ricardo Molina le ha llevado a exponer su obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA), en Estados Unidos. Se trata de una pieza que representa al famoso cantante Justin Bieber, por lo que es una fusión entre el arte popular y el arte contemporáneo. La incursión en un tema y contexto hasta ahora ajenos para del oriundo de Tizatlán se debe a una invitación del artista estadounidense Paul Pfeiffer, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por propuestas con un mensaje que busca deconstruir la fascinación y obsesión por la cultura de las celebridades “revelando cómo se moldea y manipula la conciencia colectiva”, menciona el MOCA en su página web.

Molina dijo a El Sol de Tlaxcala que esta colaboración con un creador de arte contemporáneo, insólita hasta ahora para él, surgió a partir del enlace con el estadounidense que la Secretaría de Cultura estatal realizó, ya que Pfeiffer buscaba a un artesano de la madera que pudiera ejecutar su idea: un Justin Bieber casi en tamaño real simulando una crucifixión.

El artífice comenta que la colaboración para esta serie, llamada “Prologue to the Story of the Birth of Freedom”, ha sido todo un reto en el sentido ideológico, pues sus creaciones habían llevado una línea de arte popular o bien de arte sacro, heredada de una tradición familiar de cuatro generaciones.

No seguía la carrera de Bieber y no conocía mucho de su música, pero cuando llegó la propuesta comencé a investigar y comencé a conocer a la persona para ver qué podía aportar con mi pieza; incluso me volví tatuador (risas) porque para la pieza del torso tuve que sacar los diseños que él tiene en su cuerpo, y ese fue el reto, explicó Molina.

COMPARTE CRÉDITOS CON ARTESANOS DE ESPAÑA

La producción de la obra inició en julio del año pasado y contó con el apoyo de los integrantes del taller “Artes Danna”, que encabeza Ricardo Molina. Fueron meses de arduo trabajo, pues la exposición se inauguró en noviembre de 2023.

Las piezas del tlaxcalteca, actualmente expuestas en el MOCA, son la parte inferior del cuerpo del cantante canadiense con las marcas sangrantes de los clavos de la crucifixión y unos calzoncillos Calvin Klein que cubren sus partes íntimas.

Además del artífice de la entidad, en la exposición colaboran artesanos de España y Filipinas quienes, al igual que México, se destacan por su producción de talla en madera con la técnica de encarnado, que consiste en el arte de colocar en las piezas de forma humana el color que más asemeja a la piel.

Es un honor compartir con destacados maestros artesanos de otros países quienes también se dedican al encarnado, una técnica que es herencia de la Conquista, puntualizó Ricardo.

Actualmente, el artista de la madera trabaja en una segunda parte del proyecto con la talla del torso y rostro de Justin Bieber, la cual se expondrá en Suiza en próximas semanas, también como parte de la propuesta artística de Paul Pfeiffer.

Mientras que la muestra en Estados Unidos continuará abierta al público hasta junio de este año en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que abrió sus puertas en 1983 y que es considerado como uno de los más importantes en su tipo a nivel mundial, pues alberga de forma permanente la obra de los más destacados creadores de este género.

UN SUEÑO CUMPLIDO

Sobre su incursión en el mundo del arte, Ricardo Molina resaltó que es un sueño cumplido, resultado no solo de un esfuerzo personal sino de toda una generación de artesanos, pues es un oficio que ha heredado desde sus bisabuelos.

Lo soñaba y lo anhelaba porque desafortunadamente como mexicanos tenemos esa cultura del regateo a los artesanos y es algo que viví durante mucho tiempo, y entender por qué los artistas se cotizan más, porque valen más sus piezas, hoy lo entiendo y lo aprecio bastante porque son pasos que hemos ido dando, aseguró.





En “Artes Danna” sus integrantes, alrededor de 30, elaboran máscaras de huehue, principalmente, las cuales -por su detalle y calidad- llegan a alcanzar un precio de unos 12 mil pesos, aproximadamente. Al igual que se producen piezas de arte religioso para compradores de todo el país y también se han creado obras que han formado parte del Museo de Arte Popular. Este taller se encuentra en calle Artesanías, número 3, en la comunidad de Tizatlán.









Ricardo Molina

Abrirse al mundo y que nuestro trabajo sea visto y valorado es una enorme satisfacción, como representantes de la cultura del estado