Óscar de Santillana, el tlaxcalteca que triunfó con “Pocoyó” en el mundo de la animación

¿Sabías que el animador de la famosa serie infantil “Pocoyó” es tlaxcalteca? Se trata de Óscar de Santillana, quien es uno de los profesionales de la animación más destacados en Europa, con una experiencia de más de tres décadas.

Cultura

Lee más: ➡️Reconocen la trayectoria de productores de pan de Huactzinco y Totolac

El Sol de Tlaxcala aprovechó la visita del artista a su tierra natal para platicar de su trayectoria, pues si bien en otras latitudes es reconocido y premiado, en Tlaxcala solo los sectores especializados conocen su historia.

Pocoyó, personaje que ha dado la vuelta al mundo/ Cortesía Zinkia Entertainment

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Hijo de profesores y vecino de la capital tlaxcalteca, Óscar desde niño se percató de su habilidad para el dibujo y la creación de figuras con plastilina, a la par de sentir una fascinación por los dibujos animados.

ENCUENTRA SU VOCACIÓN EN ESPAÑA

Desafortunadamente, a finales de la década de los noventa, ni Tlaxcala ni México ofrecían oportunidades para desarrollarse profesionalmente en estas disciplinas, por lo que con audacia y una oportuna capacidad de sociabilidad (como él mismo lo afirma) Óscar de Santillana viajó a España, donde se encuentra con lo que finalmente sería su destino: la animación.

Entérate: ➡️Inician en Tenancingo las jornadas “Tlaxcala lee a las mujeres”

La verdad es que fue una casualidad. Me hubiera gustado estudiar diseño gráfico, pero cuando vivía aquí la única escuela que tenía la carrera era la Universidad de las Américas y era carísima, mi familia era de clase media y no se podía permitir pagar tan caro, luego cuando me fui a Europa era más caro todavía, entonces, ahí se me frustró, pero encontré un cartelito en la calle que tú recortas el número de teléfono que decía escuela de dibujos animados.

El primer trabajo de Óscar de Santillana fue en España, en la escuela donde aprendió los primeros conceptos de la animación, donde se encargó de estructurar sus contenidos, y a partir de ello consolidó su interés por el ámbito académico de esta disciplina.

No dejes de leer: ➡️“Fango”, el poemario que Lorenzo Garza presentó en Apizaco

Estuve ahí mientras duró, cuando ya no pude crecer más me fui y fundé mi propia escuela, pues era lo que sabía hacer; además de ser animador, encontré que la solución era ofrecer una formación mucho más cuidada y estructurada, y funcionó, porque logré a los cuatro años de fundarla, en el 2004, que se convirtiera en la mejor escuela de animación de España , y de hecho superó con creces a la escuela en donde yo aprendí.

SE POSICIONA EN EL MUNDO DE LA ANIMACIÓN

Cultura Vive este sábado el “Apapacho de Cuentos”

Más detalles:➡️Inauguran biblioteca pública en San Jorge Tezoquipan

A partir de esa consolidación, las grandes empresas productoras de animación comenzaron a fijarse en el proyecto del tlaxcalteca y fue así como logró posicionarse en el mundo de la animación profesional en Europa. “Mi intrusión al mundo de la animación internacional fue a través de los festivales de cine de animación, porque al igual que existe el Óscar, los Ariel o los Goya, existen festivales de animación; a partir de ahí fue que empecé a conectar con este arte que es lo que me distingue de la animación comercial, que se vende barata, que es rápida; yo voy por el lado contrario, esto es arte”.

“POCOYÓ”, EL PROYECTO QUE CATAPULTÓ AL TLAXCALTECA

Ya con un prestigio en el mundo de la animación, Óscar de Santillana llegó al proyecto que define como uno de los más destacados de su carrera: la caricatura infantil “Pocoyó”, de producción española, que es una de las más vistas a nivel mundial.

Cultura Conoce el estudio del artista Emerson Balderas

Entérate: ➡️Mañana miércoles hay Noches de Museos de febrero

Fue un trabajo gratificante, fue un éxito brutal en todo el mundo, ganó premios a la mejor serie de animación para niños en todo el planeta y está doblada en todos los idiomas. Yo no inventé “Pocoyó”, pero la parte que me tocó dentro de la producción fue convertir el guion en una realidad; ese fue mi trabajo y el de mi equipo.

El primer episodio de “Pocoyó” fue animado totalmente por el tlaxcalteca y posteriormente fue un equipo grande, y el trabajo consistió en definir la actuación del personaje, desde cómo hace berrinche, cómo está contento, cómo da saltos, para, posteriormente, animarlo en 3D y montarlo con la música y el doblaje.

Cultura Habrá Tianguis de trueque este domingo en el Palacio de Cultura

No dejes de leer:➡️Invitan a la comunidad LGBT a coordinar las actividades de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2024

Para mí ya es una cuestión anecdótica, ahora resulta curioso que conozco a chicos de 20 años que crecieron viendo 'Pocoyó, compartió de Santillana.

Actualmente Óscar de Santillana se enfoca en brindar asesorías a escuelas y alumnos en formación en esta disciplina y también contempla la posibilidad de crear su primera película de animación, con una temática inspirada en la historia y tradición tlaxcalteca. Me apetece contar una historia de esa tradición tlaxcalteca muy terrenal y muy del pueblo, con una magia increíble”, finalizó Óscar de Santillana.













Óscar de Santillana profesional de la animación

Yo no inventé “Pocoyó”, pero la parte que me tocó dentro de la producción fue convertir el guion en una realidad; ese fue mi trabajo y el de mi equipo”.





DATO:

Óscar de Santillana es el fundador de la afamada Ars Animation Group.