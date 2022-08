Tuvalu podría ser la primera nación en desaparecer debido al aumento del nivel del mar

No podemos negar que en nuestro planeta existe una gran cantidad de países, de algunos de ellos no tenemos ni la más remota idea de su existencia, tal es el caso de Tuvalu, que es uno de los países más pequeños del mundo –ocupa el cuarto lugar-, su extensión territorial es de 26 kilómetros cuadrados y su población, distribuida en nueve islas (seis pequeños atolones y tres islas de arrecifes) es de tan solo 11 mil personas; esto no ha impedido que tenga su propia moneda que es el dólar tuvaluano, al igual que su cultura y forma de vida. También es uno de los más alejados ya que se encuentra a medio camino entre Australia y Hawái.

Gracias a sus paisajes naturales, es considerado uno de los países más bellos del mundo, pero también uno de los menos visitados debido a su lejanía.

La paradisiaca nación que está conformada por atolones de coral, es decir, se encuentra en un arrecife de coral en forma de anillo que rodea una laguna, con islas a lo largo del borde, está en peligro de desaparecer de la faz de la Tierra.

¿La razón?, el cambio climático. Este fenómeno está provocando que el nivel del mar aumente, en esa región, 5 milímetros por año desde 1993, nivel que está muy por encima del nivel mundial. Este hecho destruye los cultivos que son de vital importancia para la supervivencia de la población. A medida que el agua salada se eleva, daña las plantaciones de yuca y taro.

Durante las mareas altas y en las marejadas ciclónicas, las partes bajas del país se inundan afectando los hogares de los lugareños y el acceso a la pista del aeropuerto se ve amenazada.

Aunado a lo anterior, el aumento de las temperaturas representa una amenaza para la nación, y las costas de los atolones e islas de coral se están erosionando, reduciendo el espacio terrestre, que de por sí ya es escaso.

El cambio climático también ha afectado la actividad torrencial, que cada vez es más perjudicial. Cuando es la temporada de ciclones, los árboles son arrastrados hacia el mar a medida que la isla es socavada, facilitando más las inundaciones y una mayor erosión.

Desafortunadamente el aumento del mar contaminó los suministros subterráneos de agua dulce y a los isleños no les quedó más que depender del almacenamiento de agua de lluvia, que es almacenada en grandes tanques de recolección, además la frecuencia de sequías es cada vez mayor.

Por todo lo anterior, la pequeña nación ha sido catalogada como "extremadamente vulnerable" al cambio climático por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Expertos predicen que Tuvalu podría volverse inhabitable en unos 50 a 100 años, incluso menos, si el nivel del mar continúa aumentando a este ritmo. De ser así, se convertiría en el primer país en desaparecer como resultado del cambio climático.

