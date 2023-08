Consumos no reconocidos, lo que más reclama la gente

Con el crecimiento de la cultura financiera, en Tlaxcala los consumos no reconocidos son la principal causa que reclaman los usuarios de servicios financieros, al menos durante el primer semestre del año en curso.

Local Alerta Condusef a familias sobre ciberfraudes al adquirir paquetes turísticos

Más información:➡️Alertan sobre sobre supuestas empresas que hacen uso fraudulento y suplantación del nombre de entidades financieras

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) precisó que la gente fue atendida principalmente por medio de la gestión electrónica para recibir una solución en un tiempo corto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Personal de la dependencia federal expuso que de enero a junio de 2023, Tlaxcala registró un total de mil 424 reclamaciones, representando un incremento del 13.1 %, con respecto al 2022. De las reclamaciones concluidas, recuperaron 10.6 millones de pesos en favor de los usuarios.

Indicó que las reclamaciones fueron interpuestas por tlaxcaltecas de todos los municipios, la demarcación de Tlaxcala concentró el 21.8 % del total, seguido por Apizaco, con el 13.5 %. Los municipios que registraron el mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron Totolac, con 60.5 %; Chiautempan, 57.8 % y Zacatelco, 56.3%.

Explicó que los productos más reclamados en el primer semestre del año fueron la tarjeta de débito, el reporte de crédito especial y la tarjeta de crédito, en conjunto representaron el 48 % del total de las reclamaciones en Tlaxcala.

Local En Tlaxcala, aseguradoras de autos tienen bajo nivel de reclamaciones

Continúa leyendo: ➡️Operan financieras con ofertas engañosas

En este orden, anotó que además de los consumos no reconocidos, los tlaxcaltecas también reclamaron transferencias electrónicas no reconocidas, disposición de efectivo en cajero automático no reconocido por el usuario, negativa en el pago de la indemnización en materia de seguros, actualización de historial crediticio no autorizado y crédito no reconocido en historial crediticio.

Aseveró que las reclamaciones fueron contra la banca múltiple, Sociedades de Información Crediticia y las aseguradoras, con el 53.8, 17.6 y 12 %, respectivamente. Las instituciones que de manera individual registraron el mayor número de reclamaciones en Tlaxcala fueron Trans Unión de México, conocido como Buró de crédito, Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y Círculo de Crédito.

Abundó que el segmento de las personas adultas mayores representó el 25.4 % de las reclamaciones totales del periodo enero-junio de 2023; los productos más reclamados de este grupo fueron la tarjeta de débito y el reporte de crédito especial. La resolución favorable del usuario se ubicó de manera global en 49.1 %.

Lee también: ➡️Consumos no reconocidos, la principal queja de tlaxcaltecas ante Condusef

Explicó que en el proceso de gestión electrónica el número de asuntos mostró un crecimiento significativo, de 126 asuntos más que en el mismo periodo de 2022, relacionados con la inconformidad por el Reporte de crédito especial. En el proceso de atención de gestión electrónica, la Comisión trata que la entidad financiera proporcione una respuesta puntual y clara al usuario; pero de no quedar conforme, puede presentar su reclamación formal y obtener una audiencia de conciliación.