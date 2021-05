En la capital, concluye aplicación de la segunda dosis

En el último día de la aplicación de segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en la capital, el proceso fue ágil y sin contratiempos, de ahí que los adultos mayores pasaron poco tiempo de espera para recibir la inoculación.

La mayor afluencia de personas se registró durante la mañana de este domingo en el Salón Azul, en el Centro de Convenciones Manuel Vallejo Barragán, pero después del mediodía la afluencia fue poca y quienes acudieron en ese horario no tuvieron la necesidad de hacer filas.

Incluso los médicos y enfermeras encargados de la aplicación registraron pocas dosis restantes en ese momento, no obstante, permanecieron en el sitio hasta que aplicaron la última vacuna disponible.

El Salón Azul fue el punto donde concluyó la Estrategia Nacional de Vacunación de aplicación de segunda dosis contra Covid-19 en la capital, pues en la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el Centro Expositor, la aplicación del biológico fue efectuada el 30 de abril y uno de mayo.

En dicho módulo de vacunación asistieron adultos mayores con domicilio en Altahapa, Acuitlapilco, Loma Xicohténcatl, Volcanes, Cuauhtelulpan, Metepec, La Joya y San Gabriel Cuauhtla.

BRINDA MAYOR SEGURIDAD, ASEGURÓ AURELIANO MORENO

A sus 75 años de edad, Aureliano Moreno Bañuelos, originario de San Diego Metepec, municipio de Tlaxcala, fue uno de los cientos de adultos mayores que acudió a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19.

Mencionó que asistió a la inoculación porque le comentaron que obtiene mayor seguridad contra la enfermedad que prevalece en la entidad y el mundo.

Don Aureliano esperó tan solo unos minutos para recibir la dosis, pues acudió después de las 12:00 del día, momento en que no hubo fila de personas esperando la vacuna.

“Todo está muy bien planeado, fue rápido y bien organizado”, dijo.

Agregó que no tuvo síntomas secundarios durante la primera aplicación y tampoco en la segunda, que se sintió muy bien debido a que desde niño le ha gustado practicar deporte.

“Me gustó el ciclismo, pero me centré en el atletismo, cuando era joven corrí hasta 42 kilómetros, el deporte me ha dejado buenas enseñanzas y un estilo de vida saludable, me siento bien y con la capacidad de hacer varias cosas, también cultivo mi mente porque me gusta mucho leer”.

Sábado y domingo fue la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en el Salón Azul del Centro Expositor Manuel Vallejo Barragán, en la capital.

